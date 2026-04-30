CSC marchará este viernes por el Día del Trabajador

Mañana, 1 de mayo, se recuerda el Día Internacional de los Trabajadores y por esta fecha, la CSC, acompañado del Sindicato de Trabajadores por la Educación (Sinte) y el Partido Paraguay Pyahura (PPP), prevén un mitin y posterior marcha en la capital, Asunción.

La convocatoria es para este viernes a las 07:30 frente al Panteón Nacional de los Héroes -calle Palma- en Asunción.

Asimismo, la consigna será la de “seguir encendiendo el fuego de la lucha“ y se prevé un momento artístico, para luego dar intervenciones a los dirigentes de las organizaciones convocantes. Tras las intervenciones, se marchará por el microcentro capitalino.

Defensa de los derechos

La convocatoria busca reunir a todos los trabajadores para conmemorar esta fecha histórica con el objetivo de defender los derechos, visibilizar las condiciones laborales y plantear demandas como el acceso a trabajo digno, salario justo, transporte público accesible, fortalecimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y el abaratamiento de la canasta familiar.

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