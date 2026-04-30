Familiares de pacientes denuncian falta de limpieza e invasión de moscas en el Hospital Regional de Concepción

Según las personas que acompañan a los pacientes en el Hospital Regional de Concepción (HRC), la falta de limpieza se da principalmente en los servicios de traumatología y maternidad. Explicaron que de estos lugares no se retiran los desechos acumulados en los basureros y eso hace que se tenga una gran cantidad de moscas.

La acompañante de una persona internada en el HRC, Gabriela Rojas, dijo que desde el inicio de esta semana llegaron al establecimiento sanitario y hasta la mañana de este jueves ningún personal de limpieza fue a realizar su tarea en el sector donde se encuentra.

“Creo que por lo menos una vez al día se deberían de limpiar el baño, nosotros lo estamos haciendo, además de comprar los productos para la limpieza. Aquí falta una limpieza general”, sostuvo la mujer.

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Por su parte, Nery Gill, familiar de un intentando en hospital, dijo que el déficit actual de este centro asistencia es la limpieza. “La mberu ovy’a basura oîhape” ´- las moscas se sienten cómodas donde hay basura-, lamentó. Agregó que hace tres días que está en el HRC y que existe mucha basura amontonada.

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Señaló que junto a los pacientes y sus acompañantes están conviviendo con las moscas. “Hasta en las noches se tienen moscas”, señaló.

Disminución de personal

El director del HRC, Mario Pérez, dijo que tienen disminución de personal y se está tratando de distribuir en todos los servicios los recursos humanos disponibles. Agregó que actualmente existen personas de limpieza que están con reposo médico.

“Trabajamos por brigadas en los servicios y con eso tratamos de paliar”, sostuvo.

Aseguró que cuentan con los insumos para realizar la limpieza del hospital.