Pacientes pediátricos son llevados a otros centros en ambulancias por avería del tomógrafo en el Acosta Ñu

Pacientes del Hospital Pediátrico Acosta Ñu deben ser trasladados en ambulancias a otros centros asistenciales para realizarse estudios de tomografía, debido a que el equipo del nosocomio se encuentra fuera de funcionamiento, según denuncias de hace varios meses.

Según denunciaron usuarios, el tomógrafo presenta fallas desde hace 15 días, tras un temporal que habría dañado el software del aparato. Aunque, otros aseguraron que la situación se arrastra desde hace varios meses, lo que obliga a las familias a buscar alternativas en otros hospitales o centros de imágenes cercanos.

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Ante la falta del servicio, los pacientes son derivados principalmente al Hospital General de San Lorenzo, donde opera el Centro de Imágenes Meprotec, además de otros establecimientos con los que existen convenios. Esta situación genera una sobrecarga en el sistema tercerizado y retrasa la atención, especialmente en casos que requieren diagnósticos urgentes.

En situaciones críticas, los niños son trasladados en ambulancias, lo que —según denuncias— representa un riesgo adicional para su salud. “Ya es denigrante para los pacientes internados tener que salir del hospital para hacerse un estudio que debería realizarse aquí”, expresó Gerardo Noguera, quien cuestionó la precariedad del sistema sanitario

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Asimismo, criticó la falta de respuestas estructurales ante este tipo de problemas. “No podemos permitir que se llegue a este punto. Falta medicina, los equipos no funcionan y las denuncias son constantes”, lamentó.

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El director del hospital, doctor Héctor Castro, explicó que la falla estaría relacionada con el software del tomógrafo y que la empresa encargada del mantenimiento ya inició las gestiones con la firma fabricante para determinar los pasos a seguir.

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“Los trámites para solucionar el problema ya están encaminados. Se aguarda la respuesta de la empresa para definir las acciones”, señaló.

El director agregó que, mientras tanto, el hospital recurre a convenios con centros privados para garantizar la realización de los estudios. Indicó que en algunos casos los pacientes acuden por cuenta propia, mientras que en otros son trasladados en ambulancias gestionadas por el Hospital Pediátrico.