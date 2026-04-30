Producción de cultivos tradicionales genera expectativa en los agricultores

Gran parte de los labriegos pertenece a pequeños y medianos productores que se dedican a la agricultura familiar, asentados en las diferentes fincas rurales, cuyas fuentes de ingreso dependen principalmente de la venta de los productos del campo que se comercializan a nivel local y en la capital del país.

Según los datos proveídos por la Dirección de Extensión Agraria (Deag), actualmente se tienen registradas más de 15 mil hectáreas de siembras de rubros tradicionales, entre maíz, poroto, mandioca, maní, y otros cultivos de la época que próximamente estarán listos para su aprovechamiento, ya sea para el consumo o venta en los centros de acopio.

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Uno de estos productores es Marciano Peralta, domiciliado en la compañía Novireta, distrito de Santaní, quien en estos momentos dispone de más de 3 hectáreas de siembras de maíz, poroto y sandía que próximamente serán cosechadas y distribuidas a sus clientes de la zona.

Suficiente producción

Con respecto a la cantidad de producción de la época, Peralta aseveró que afortunadamente en su zona hay una gran cantidad de siembra agrícola que está generando una enorme expectativa en los colonos, atendiendo a que muchos de los labriegos dependen exclusivamente del resultado de la cosecha de cada año.

“Afortunadamente estamos teniendo un comportamiento climático muy bueno para el desarrollo de las plantaciones que disponemos en nuestras chacras”, refirió. En ese sentido, agregó que la lluvia es un complemento sumamente fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de cultivos, para la obtención de una buena cosecha”, añadió el productor.

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Más de 15 mil hectáreas

Por su parte, el gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) de la zona sur de San Pedro, Oscar López, comentó que efectivamente hay un registro de más de 15 mil hectáreas de cultivos de la temporada y que existe una expectativa muy grande de los labriegos en lo que concierne a la producción de los rubros tradicionales distribuidos en las respectivas fincas de la zona.