Villa Florida: vecinos denuncian supuesta contaminación ambiental que ocasiona el vertedero municipal

Los vecinos del barrio San Isidro de la ciudad de Villa Florida, Misiones, específicamente los miembros de la comisión vecinal del complejo habitacional Divina Misericordia, denunciaron una supuesta contaminación ambiental ocasionada por el vertedero municipal, ubicado a unos 500 metros del lugar.

Juana María Torales, vecina afectada, indicó que el problema se arrastra desde hace varios años, pero han llegado al límite, los vecinos ya no soportan más la situación, pues afecta directamente a la salud.

“Esto es un vertedero municipal para el cual se necesita una intervención urgente, ya que está afectando bastante a los vecinos, principalmente a los habitantes del complejo habitacional, que está a escasos metros, donde el olor y las moscas los invaden”, indicó.

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Liz Velázquez, quien también es pobladora del complejo habitacional cercano al vertedero, señaló que todos los días deben permanecer encerrados en sus casas debido a la invasión de moscas y al fuerte mal olor que emana del lugar.

Asimismo, agregó que por las malas condiciones del acceso, los recolectores ya no pueden ingresar y tiran la basura a mitad de camino. “En el barrio viven muchas criaturas que ya están padeciendo problemas respiratorios. Pedimos que nos ayuden y solucionen esta situación de manera definitiva”, expresó.

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Los vecinos señalaron que los residuos arrojados en el lugar no reciben el tratamiento adecuado y que desde la municipalidad no les dan respuesta, a pesar de que pagan impuestos inmobiliarios que incluyen un canon específico para a recolección de las basura.

A esta denuncia vecinal se sumaron los concejales opositores de la bancada liberal, Francisca Escobar y Teodocio González, quienes mencionaron que al inicio de este periodo administrativo, todos los miembros de la Junta Municipal, junto con el intendente Richard Castiñeira (ANR-HC), elaboraron un proyecto para transformar el lugar, pero este nunca pasó del papel y jamás se ejecutó.

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“Este lugar ya atenta contra la salud de nuestros hijos y de toda la población de Villa Florida. El estado en que se encuentra es inaceptable. Cuando asumimos, nos comprometimos a trabajar juntos para solucionar este problema, pero lamentablemente todo quedó en el olvido”, manifestaron.

Explicaron que el proyecto contemplaba la creación de un vertedero municipal acorde a las normativas ambientales para no afectar a la población. “Cinco años después, hoy estamos en peores condiciones que al principio”, señalaron.

Los ediles que se acercaron a verificar la situación, informaron que en conjunto con los vecinos presentarán la denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente y ante el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ante esta situación, nos acercamos hasta la municipalidad para solicitar una declaración al intendente Richard Castiñeira; sin embargo, no se encontraba en su oficina y no fue posible establecer contacto con él.