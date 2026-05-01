Día del Trabajador: más de 900 nuevos mandos medios recibieron certificados y herramientas

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) culminó una serie de entregas de certificados y herramientas de trabajo beneficiando a 921 personas, entre las que se encuentran jefas de hogar, jóvenes y trabajadores en actividad de provenientes de Asunción y diversas ciudades del departamento Central.

Durante el acto, el secretario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós, destacó el esfuerzo de los participantes. “Reconocemos el compromiso de quienes, con su labor diaria, construyen un país con más oportunidades. Apostamos por un Paraguay con más empleo y crecimiento”, señaló.

El objetivo de esta iniciativa es dotar a los beneficiarios de los conocimientos técnicos y los insumos necesarios para fortalecer la mano de obra local.

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Oficios de rápida salida laboral

Los cursos, diseñados según la demanda del sector productivo actual, abarcaron oficios como:

Fontanería

Electricidad domiciliaria

Refrigeración

Albañilería

Confección

Panadería

Atención al cliente

Reconocimiento a la experiencia laboral

Además de las capacitaciones técnicas, en la ciudad de Itauguá se llevó a cabo la certificación de competencias para 177 trabajadores. Este proceso valida oficialmente el “saber hacer” de personas que ya se desempeñan en rubros como cocina, servicios de mucama y atención de mesas (mozos), pero que no contaban con un título formal que respaldara sus años de experiencia.

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