Economía humana: el empleo formal como motor del desarrollo del país 

En Paraguay, esa discusión tiene un peso particular. Con una población mayoritariamente joven y una economía en expansión, el país tiene una oportunidad histórica: si logra transformar empleo informal en empleo formal de calidad, el impacto en el desarrollo humano sería profundo y duradero. Cada trabajador formal que accede a derechos laborales plenos —salario justo, seguridad social, posibilidades de crecimiento— no solo mejora su propia vida, sino la de su familia y la de su comunidad.

Los datos del mercado laboral, sin embargo, revelan una brecha que todavía desafía al sistema. La tasa de informalidad laboral sigue siendo alta, y el desempleo juvenil —que casi duplica la tasa general— es uno de los problemas estructurales más urgentes.

Miles de jóvenes paraguayos buscan su primer trabajo formal cada año y se encuentran con la paradoja de un sistema que exige una experiencia que nadie les permite empezar a construir.

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Un motor de oportunidades en el corazón del sector privado. Ante este diagnóstico, el sector privado paraguayo ha comenzado a asumir un rol que trasciende la contratación tradicional, entendiendo que el crecimiento empresarial es insostenible si no genera bienestar social tangible. Un ejemplo de este modelo de “Economía Humana” es el Grupo Azeta que, a través de sus 20 empresas en 8 sectores estratégicos como retail, banca, seguros y medios, sostiene hoy a más de 12.400 colaboradores mediante empleos formales directos.

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En una economía como la paraguaya, eso no es solo un número corporativo: son más de doce mil familias con acceso a derechos, a cobertura de salud, a estabilidad.

Lo que diferencia a este ecosistema no es solo su escala, sino su filosofía de apuesta por el talento local. En un mercado que muchas veces busca liderazgos externos, la mayoría de los cuadros gerenciales de Azeta son profesionales paraguayos que crecieron dentro de la organización.

Movilidad interna: la ventaja del ecosistema

La diversidad del Grupo es, en sí misma, es una herramienta de desarrollo profesional. Un colaborador que ingresa al grupo tiene proyecciones de carrera en múltiples rubros: puede crecer dentro de su empresa, pero también puede moverse horizontalmente hacia servicios financieros, retail, medios de comunicación, agronegocios, real estate o tecnología. Esa movilidad interna genera arraigo, reduce la rotación y construye perfiles más versátiles.

“No es solo el primer empleo; trabajamos desde el inicio profesional, la carrera, el bienestar y el futuro de cada persona”, es la filosofía que se repite en la cultura del grupo.

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El puente que el sistema público no llega a cubrir. Frente al desempleo juvenil, el grupo actúa como ese puente que muchos jóvenes necesitan: con empresas de retail, contact center y banca que ofrecen vacantes sin experiencia previa, se rompe el círculo vicioso de “necesitás experiencia para tener experiencia”.

Bienestar como ventaja competitiva, no como beneficio extra. Este compromiso con las personas se manifiesta también sosteniendo estándares internacionales en lo referente a cultura organizacional y marca empleadora, contando con la certificación Great Place to Work y la implementación, desde 2024, del “Semáforo de la Pobreza”.

Esta herramienta permite a la organización mirar más allá del salario, ocupándose de la calidad de vida integral de sus trabajadores en dimensiones como salud, educación y vivienda.

Sumado a esto y como símbolo de esta valoración humana, el grupo extiende la conmemoración del Día del Trabajador con una gran celebración que será este 2 de mayo, reconociendo el esfuerzo de quienes construyen el día a día de la empresa. El Día del Trabajador, en Grupo Azeta, no es solo un feriado. Es una fiesta.

Tecnología al servicio del empleo: la plataforma del Grupo Azeta

Más allá de su impacto directo como empleador, el Grupo Azeta dio un paso firme en la digitalización del mercado laboral paraguayo con el reciente lanzamiento de su plataforma de empleos, impulsada bajo el nombre ABC Empleos.

La herramienta, totalmente gratuita para el público, tanto para empleadores como personas en búsqueda laboral, no es un portal de vacantes convencional: nació con un eje social estratégico.

La iniciativa surgió inicialmente como una herramienta de movilidad interna —para que los propios colaboradores del grupo pudieran acceder a oportunidades en las veinte empresas—, pero la decisión fue clara: abrirla a nivel país. Cualquier persona puede registrarse y postularse sin costo. Cualquier empresa puede cargar sus búsquedas en www.abc.com.py/empleos. El foco especial está en el primer empleo y en reducir la brecha de acceso al mercado laboral formal.

La escala y diversidad del grupo le otorga a esta plataforma algo que pocos portales tienen: un termómetro real del mercado laboral paraguayo. Al concentrar datos de variados sectores y miles de movimientos laborales, la plataforma puede convertirse en un observatorio de datos que aporte inteligencia estratégica sobre el empleo en el país, más allá de su función como canal de reclutamiento. Una herramienta privada con impacto público.

9 de mayo: una Gran Feria de Empleo abierta para todos

Con el objetivo de generar soluciones concretas frente al desafío del desempleo, y como cierre de esta movida de oportunidades, el Grupo Azeta confirma la realización de una Gran Feria de Empleo el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 16:00 horas, en el Centro de Convenciones Mariscal. El evento es de acceso libre y gratuito, abierto a toda la ciudadanía.

El evento no se limita a conectar a buscadores de empleo con vacantes. Tendrá también espacios de formación práctica: talleres sobre cómo elaborar un CV profesional, cómo prepararse para una entrevista laboral, y charlas de líderes empresariales con consejos y experiencias reales. Una feria pensada para quien está buscando su primer trabajo y también para quien quiere dar el siguiente paso en su carrera.

El Día del Trabajador tiene sentido cuando deja de ser solo conmemoración y se convierte en acción. En Paraguay, el empleo formal sigue siendo uno de los principales motores del desarrollo humano: cada trabajo digno es una familia más estable, una comunidad más integrada, un país con más futuro.

Cuando el sector privado asume ese rol con convicción —generando empleo de calidad, invirtiendo en el talento local, abriendo herramientas que democratizan el acceso a las oportunidades—, la economía humana deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad concreta que impulsa el potencial humano de todo el Paraguay.