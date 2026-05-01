La lucha obrera en Paraguay: Historia y logros de las huelgas generales más emblemáticas

La huelga general es una herramienta política, democrática y social de los trabajadores y del pueblo paraguayo, considerada como la única forma con la que se puede doblegar las políticas antipopulares, considerando que los derechos laborales no fueron dados, sino fueron adquiridos.

Gracias al sacrificio de miles de trabajadores que lucharon para dignificar a la clase obrera a lo largo de la historia en nuestro país, en la que hubo reprimidos, encarcelados, torturados y asesinados, los trabajadores de hoy pueden gozar de la plenitud de sus derechos que por siglos le fueron negados.

Además, las huelgas como herramienta política en el Paraguay fueron fundamentales para la creación de leyes, cambios en el gobierno y hasta para la definición de elecciones. Las más recordadas datan de los años 1958, 1994 y 2014.

La primera de ellas, la de 1958, se dio cuando se empezaba a fortalecer la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner.

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¿Qué exigían los trabajadores en huelga?

En ese contexto, se llevó a cabo la movilización general por el único movimiento sindical que logró sobrevivir al estonismo, la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT), que si bien estaba compuesta en su mayoría por funcionarios públicos colorados, de igual forma, decidieron levantarse contra la dictadura.

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Los trabajadores organizados exigían un aumento salarial del 29,5%, además del levantamiento del estado de sitio, la libertad de prensa y de asociación.

La huelga tuvo un acatamiento del 80% en todo el territorio. El resultado fue una sangrienta represión acompañada de una fuerte censura que no permitió que los números oficiales trascendieran, pero se conoce que hubo miles de heridos y 300 sindicalistas quedaron detenidos y confinados a zonas inhóspitas.

“Es sector sumado al viejo movimiento obrero es el que hace una huelga general en el 58. Viene a ser la última huelga general de todo el periodo comunista, o sea y fue reprimido como después fueron reprimidos los estudiantes, antes habían sido reprimidos los militares. Del 1954 al 1960 hay un proceso represivo muy fuerte del stronismo que es el que le permite después le permite a Stroessner después gobernar sin una oposición. Normalmente las represiones iban acompañadas de una censura de prensa muy fuerte”, explicó la historiadora Milda Rivarola.

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Huelga en el gobierno de Wasmosy

36 años después, en mayo de 1994, los trabajadores volvieron a exigir los mismos mismos menoscabados derechos. Juan Carlos Wasmosy llegaba a su primer año en el gobierno y estalló la huelga general que tuvo un acatamiento de casi el 90% para exigir un reajuste salarial, la postergación de la vigencia del tratado del Mercosur, una nueva carta orgánica en el IPS y libertad sindical.

Pese a una campaña negacionista del gobierno que intentaba instalar la idea de que las movilizaciones habían fracasado, las publicaciones ABC Color retrataba la realidad. La respuesta del Estado fue la misma, una violenta represión que dejó una treintena de heridos y la muerte de un campesino. Uno de los sobrevivientes es el sindicalista Eduardo Ojeda, quien destacó los logros de la clase obrera en el 94.

“La huelga general que se hizo, fue una huelga al caer Stroessner y cuando asume Rodríguez después de un año y medio de su mandato, se hace la primera huelga general de transporte público, donde se conquistó las ocho horas laborales y se conquistó el aumento del 30% del salario del chofer cobrador. Otra conquista muy importante fue que en las huelgas generales del segundo gobierno de postdemocracia, Rodríguez y Wasmosy, se conquista la eh la la reivindicación de los aumentos salariales por adelantado”, detalló.

Agregó con las huelgas generales lograron que el gobierno dé por adelantado 10% el aumento salarial. También consiguierono la libertad sindical, el convenio colectivo, entre muchos otros derechos que se conquistaron, por lo que destacó que la huelga general es un derecho político, legal, constitucional e histórico de la clase obrera.

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Huelga general en el gobierno de Horacio Cartes

La última gran movilización tuvo lugar en marzo del 2014 a tan solo 7 meses de la llegada al poder del cuestionado presidente Horacio Cartes, cuya intención de implementar la alianza público privada fue rotundamente rechazada por una población que en masa se manifestó en distintos puntos del país. Campesinos, estudiantes, obreros y hasta funcionarios públicos se unieron a la huelga general.

Los manifestantes bloquearon rutas, marcharon, llenaron plazas y avenidas y en cada punto donde se congregaron desplegaron carteles, pancartas y banderas con mensajes de rotundo rechazo a la intención del político colorado.

“La última huelga, podríamos llamarlo así que impactó, fue en el 2014 donde al asumir el gobierno de Cartes, aprueba la ley de la alianza pública-privada y que gracias a esa huelga hoy no se pudo implementar como sistema de privatización de las empresas públicas en nuestro país”, recordó Ojeda.

Destacó que la huelga tuvo un acatamiento de 100% que fue reconocida por el propio gobierno, y que la misma se convocó con las centrales obreras, por la presión de las bases y a la vez también con el apoyo del campesinado paraguayo encabezado entonces por la Federación Nacional Campesina (FNC).