Día del trabajador: critican el “país de las maravillas” de Peña y exigen 25% de reajuste del salario mínimo

En una jornada cargada de protestas, sindicatos de docentes, estudiantes, organizaciones sociales y campesinas, además de centrales obreras, marcharon en distintos puntos del microcentro de Asunción por el Día del Trabajador.

Los obreros recordaron que hoy se cumplen 140 años de la gesta de los “mártires de Chicago”, trabajadores de una fábrica que murieron inmolados cuando reclamaban mejoras en sus derechos laborales, en 1886. El suceso se transformó en conquistas laborales que se replicaron en todo el mundo.

En el microcentro de Asunción, una de las protestas se dio desde la plaza Uruguaya, con sindicatos de docentes, universitarios, organizaciones sociales y de trabajadores del Frente Sindical y Social (FSS). Realizaron una manifestación hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El sector apuntó contra el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, por presentar un supuesto “país de las maravillas” que “no existe para los trabajadores”, según indicó Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica).

Día del trabajador: sindicatos apuntan contra programas de Santiago Peña

“Nos seguimos movilizando en contra de las leyes que aprueba y promulga el Gobierno, secuestrando derechos laborales fundamentales, que buscan destruir las bases de la seguridad social de reparto solidario, incluyendo al IPS, privatizando el sistema para el capital empresarial local y transnacional; que confisca remuneraciones y garantías jubilatorias en la Caja Fiscal”, expresaron desde el FSS en su manifiesto por el 1 de Mayo.

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El Gobierno de Peña también mantiene “salarios de hambre” mientras encubre los verdaderos datos de la crisis socioeconómica galopante que atraviesa la Nación; que hunde al 73% de la población en la informalidad, la inseguridad y la precarización laboral, reclamaron.

El Frente Sindical también criticó a las centrales obreras - ambas organizaciones marcharon separadas-, asegurando que “dividen” al sector por acercarse al Poder Ejecutivo. “Repudiamos a los traidores y entreguistas dirigentes de algunas Centrales; y recordamos la necesidad histórica de la reorganización y la reorientación ética y clasista del movimiento sindical”, afirmaron.

En este punto, Blanca Ávalos citó de ejemplo, la unión de los gremios docentes, que lograron “frenar” que el proyecto de reforma de la caja fiscal jubile a los profesores desde los 62 años, en su proyecto original.

Trabajadores reclaman una canasta básica accesible

Bien temprano en la mañana, la Corriente Sindical Clasista, el Sindicato de Trabajadores para la Educación (SINTE) y el Partido Paraguay Pyahura (PPP), protestaron frente al Panteón de los Héroes.

Estas organizaciones reclamaron igualmente un salario básico justo, empleo digno en todo el país y también una canasta básica accesible, con el abaratamiento de productos esenciales en los hogares paraguayos.

“También exigimos un transporte público mucho más accesible para el pueblo y el fortalecimiento del Instituto de Previsión Social (IPS)”, manifestaron.

Centrales obreras piden reajuste del salario mínimo

Cinco centrales sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la CUT - Auténtica, la Central Nacional de Trabajadores (CNT) o la Confederación General de Trabajadores (CGT), se concentraron en tres puntos del microcentro capitalino y se encontraron frente al Ministerio del Trabajo.

Los trabajadores cuestionaron el proyecto del Gobierno que pretende reemplazar o complementar el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) por otras herramientas como el Índice de Precios de Alimentos.

Afirman que este modelo y el proyecto de ley que plantea desvincular el salario mínimo como base de cálculo para multas, tasas, impuestos o créditos, son insuficientes para mejorar la vida de los trabajadores.

“Nuestra propuesta ante esta situación es que los salarios deben tener un reajuste del 25% para recuperar su poder adquisitivo y cumplir lo que establece la Constitución Nacional. Este porcentaje de reajuste está plenamente justificado por el aumento de la cesta básica de alimentos donde el trabajador gasta alrededor del 60% de sus ingresos”, afirmó Mirta Arias, presidenta de la CUT -A.

Reajuste de la canasta básica

Las centrales también plantean que, es absolutamente necesario que el Estado efectué un control de precios de una cesta básica de alimentos de alrededor de 100 productos para garantizar condiciones de vida saludable.

Además, todas las organizaciones, en las tres protestas realizadas en la capital, coincidieron en aplazar la gestión de la ministra del Trabajo, Mónica Recalde.

“Está aplazada en cuanto a garantizar y promocionar la libertad sindical. Los procesos de registros y reconocimiento de las organizaciones de trabajadores deben sortear una burocracia creada por la estructura ministerial, no para garantizar los derechos de los trabajadores sino todo lo contrario”, aseguraron las centrales obreras.

“Ningún joven debe elegir entre estudiar o sobrevivir”

Los jóvenes de las centrales, pidieron al Gobierno que el acceso al trabajo de los adolescentes sea seguro, digno y compatible con la educación.

“Cuántos jóvenes trabajan en condiciones precarias, cuántos reciben salarios por debajo de lo justo y son explotados sin acceso a seguridad social. Eso es vulneración de derechos”, apuntó Isabela Castillo, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT).

Exigieron también que se cumpla la normativa que establece la jornada laboral reducida para los adolescentes y el fin real del trabajo peligroso e insalubre.

“Convocamos a los jóvenes a organizarse, a no callar, a conocer sus derechos y a defenderlos. Pedimos a toda la clase trabajadora a acompañarnos, porque ningún joven debe elegir entre estudiar o sobrevivir”, reafirmó Castillo.