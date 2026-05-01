Obispo de Misiones y Ñeembucú, llama a reconstruir la familia y recuperar la esperanza

En Barrio Obrero de Pilar celebraron este 1 de mayo el día del santo patrono San José Obrero.

La procesión se inició a las 17:45 por las calles del barrio y posteriormente, a las 19:30, se celebró la misa en la explanada del templo San José Artesano.

La celebración religiosa contó con la presencia del obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Osmar López, quien durante su homilía llamó a fortalecer el sentido de pertenencia y a construir comunidad en cada lugar donde uno se encuentre.

El prelado recordó que San José es protector e intercesor, ejemplo de vida y modelo a seguir para comprender el verdadero sentido de la existencia. “Lo que importa es hacer comunidad donde estamos. San José nos protege y nos enseña el camino”, expresó.

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“Todos somos santos”

También remarcó que la meta del cristiano es la santidad. “Todos estamos llamados a ser santos. Si no vamos a cambiar, no sirve de nada. La meta es la santidad, como San José llegó a ser santo”, afirmó.

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Monseñor López se refirió además a problemáticas sociales que golpean a las familias, como la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y las drogas.

Señaló que muchas de las llamadas que reciben las comisarías están vinculadas a hechos de violencia dentro del hogar y sostuvo que “la denuncia de violencia intrafamiliar nunca será la imagen de San José”. En ese contexto, interpeló especialmente a los padres sobre su rol dentro de la familia.

Al referirse a la imagen de San José dormido, explicó que representa a la persona que reflexiona ante Dios y sabe discernir su voluntad. Añadió que San José es ejemplo de oración y de discernimiento, por lo que animó a ejercitar la vida de oración.

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En otro momento de su mensaje, habló del bien común como la capacidad de dar lo mejor de cada uno para el beneficio de todos. En ese marco, mencionó al nuevo presidente del IPS, doctor Isaías Ricardo Fretes. “Hoy transmite esperanza”, señaló el obispo, al destacar la necesidad de personas comprometidas con la construcción de una nueva comunidad y de un nuevo país.

“Muchos de seguro le van a traicionar, pero necesitamos esa clase de personas”, concluyó.