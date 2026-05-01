Día del trabajador: cuál es el principal desafío para los jóvenes hoy día?

En pleno 2026 el mercado laboral cambió mucho, al igual que las expectativas que tienen los jóvenes acerca del empleo ideal, siendo entre las condiciones que más buscan son buenos horarios, buena remuneración y que el traslado desde la casa al trabajo y la vuelta no sean extenuantes.

De acuerdo a datos que maneja del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), seis de cada diez jóvenes forman parte de la fuerza laboral, más de 967.000 personas de entre 15 y 29 años.

Según Luis Tavella, Presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), los psicólogos dicen de que esta generación de jóvenes trabajadores “es de cristal, ya que de que hay que tratarle bien, de que no hay que retarlo, de que no hay que exigirle”.

“Hoy yo te diría que no hay una falta de trabajo. Más bien hay una falta de que los jóvenes eligen sus trabajos. No quieren más trabajar en cualquier cosa y también tenemos un alto ausentismo, que es lo más grave. Sobre todo para sectores como micro y pequeña empresa eh que no tienen sustitutos dentro de la cadena, digamos de la línea de producción”, refirió.

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Índice de jóvenes en el mercado laboral

De acuerdo a los datos del INE, el 13% de los jóvenes no estudia ni trabaja y un 47% solamente está trabajando. Esto se suma al desafío del primer empleo ya que muchas veces este se da en la informalidad, porque son muchas veces son trabajos transitorios, mientras que en el sector formal se exige mucho para el trabajo la experiencia laboral.

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Según la Federación de Mipymes, que aseguran emplean al 80% de la fuerza de trabajo formal, hicieron una encuesta en la que sostienen que para los empleadores es difícil encontrar jóvenes comprometidos con su trabajo.

Tavella afirma que los principales inconvenientes se dan en el sector de la construcción, donde prima el ausentismo laboral, especialmente los lunes o martes, dependiendo de los partidos de fútbol, así como la negativa a trabajar los sábados.

“Yo creo que el alcohol contribuye muchísimo, porque si vos no te vas a trabajar el lunes es porque el domingo te acostaste tarde y seguramente tomaste, porque no te vas a poder levantar a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana y te vas a venir a trabajar. Esa es la realidad y los estudios que se hicieron es que está aumentando muchísimo el alcoholismo", refirió.

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Principales problemas para contratar jóvenes

De acuerdo con datos del INE, los empleadores señalan como principal obstáculo para contratar la falta de habilidades técnicas, la falta de experiencia y la falta de habilidades blandas, como proactividad, compromiso y actitud de aprendizaje. Iván Ojeda agregó que se mide mucho la capacidad de poder trabajar en equipo, la capacidad de poder recibir instrucciones y cumplirlas.

Además, otro de los factores que influye es la distancia y tiempo de traslado, que en Paraguay se vuelve un problema por el colapsado sistema de transporte público, por lo que también pesa en la decisión de aceptar o no un empleo.

"Un 43% que la gente no acepta las condiciones laborales que están, en cuanto a días, en cuanto a la ubicación, al horario, a la remuneración, muchas veces el transporte es una limitante para aceptar un trabajo, si es que se cuenta o no con un medio de transporte público adecuado", Detalló.

En cuanto a lo que buscan las empresas en un trabajador el 73% destaca la inteligencia emocional y el 90% trabaja en equipo.

“Como una persona maneja o administra sus frustraciones o una una reprimenda o cómo administra una directiva correctiva y cómo también se lleva con sus compañeros, si es una persona empática o es una persona antipática”, insistió.

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¿Qué buscan los jóvenes?

Otra realidad es que los jóvenes buscan trabajos que no impliquen esfuerzo físico intenso ni largas jornadas, horarios flexibles y modalidades virtuales.

Según autoridades del MTESS, también hay una generación de jóvenes que quizás está como “flasheado” o un poco encandilado por lo que es el ganar mucho y el hacer alguna actividad que parezca demasiado agradable como ser influencer, tener un tipo de actividad más desestructurada, sin horario de trabajo, telemático, pero eso depende del perfil. }

La evolución de la tecnología también nuevas oportunidades laborales vinculadas al uso de dispositivos electrónicos, la robótica y las redes sociales, señalan.

También de un tiempo a esta parte aparecieron las plataformas digitales que en gran medida son el segundo trabajo de mucha gente, pero en condiciones muy precarias y donde el propio trabajador pone las herramientas y su propio vehículo.

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En una encuesta que nuestro medio realizó a jóvenes que participaban de una feria de empleo del MTESS en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Nacional de Asunción, estos respondieron que muchas veces buscan poder compatibilizar el trabajo con el estudio, pero priorizan sus estudios.

“Me es frustrante cuando cuando me voy a un trabajo para que tiene o horarios flexibles o promete ser solamente de medio tiempo, te dicen que no, que sí o sí tenés que dar más por la empresa y lastimosamente si no cumplís ese extra que se te está exigiendo te quedas fuera”, dijo una de las encuestadas.

Para otros, las horas extras y el respeto a los derechos son condiciones que no se negocian a la hora de conseguir un trabajo.

Alta rotación en los puestos laborales

Según el sector empresarial considera que ya pasó la época en la que un trabajador permanecía largos años en una sola empresa. A veces las mipymes aseguran que capacitar a personal que luego va a renunciar representa una pérdida de tiempo y dinero. También cuestionan la pésima educación secundaria y la baja productividad.

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“Los chicos pretenden ganar igual que las personas que tienen experiencia o pretenden ganar bien, pero no saben hacer absolutamente nada y capacitar a una persona para el mundo del trabajo te lleva no menos de seis meses para que aprenda un oficio o para que puedan manejar una máquina o insertarle dentro de una línea de producción”, indicó Tavella.

Por su parte, el viceministro de trabajo, César Segovia, explicó que hace 20 o 30 años los jóvenes buscaban estabilidad laboral y crecimiento dentro de una misma empresa, algo que hoy cambió.

“El joven va de acuerdo a cómo se siente, ve qué beneficios tiene, analiza si le compensa esa actividad laboral con la remuneración, con el costo de llegar a ese lugar de trabajo y hay una alta migración en el empleo joven. También vemos de que con esa excusa también a veces no se formaliza el trabajador, no se incluye el IPS”, precisó.

Sin embargo, datos del INE sobre trabajadores de todas las edades muestran que el 68% lleva más de 2 años en un puesto, mientras que el 26% supera los 10 años de antigüedad.

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“¿Cuál es la principal causa de por qué salió de su último empleo o su última ocupación? Y el 16% decía que fue, digamos, despedido directamente. El 18% decía que terminó su contrato. Un 3,6% dice que abandonó el trabajo porque no era un trabajo estable. Un 14% dijo que el trabajo era temporal", indicó Iván Ojeda.

Conflicto por modernización del Código Laboral

Cuando asumió el gobierno de Santiago Peña, el propio presidente anunció una modernización del Código Laboral que incluía un debate sobre la reducción de la carga horaria. Sin embargo, la negociación quedó postergada cuando el propio Presidente de la República introdujo la discusión de eliminar la estabilidad laboral.

“En el sector empresarial no veían con tan buenos ojos la reducción de la carga horaria, el aumento de las vacaciones y otras cuestiones. En el sector sindical no veían con tan buenos ojos el tema de sacar de la legislación la estabilidad especial de los diez años, que es una estabilidad de contempla mucho el código, pero que en la mayoría de los países de la región ya no existe, o sea, hay una estabilidad compensada con la indemnización”, dijo Segovia.