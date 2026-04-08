Migraciones recuerda a extranjeros que podrían perder su residencia por esta razón

La Dirección Nacional de Migraciones recordó a todos los extranjeros con residencia que según la legislación vigente, una ausencia prolongada y sin justificación puede terminar en la anulación de los documentos y, en el peor de los casos, en la expulsión.

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Bajo el amparo de la Ley N.° 6984/22, Migraciones explicó que la cancelación de la residencia no es solo un trámite administrativo, sino que significa la pérdida de la categoría migratoria otorgada y la expiración del derecho a permanecer en el país.

Los plazos que no se deben olvidar

Muchos residentes, por motivos familiares o laborales, pasan tiempo fuera del país, pero existen límites claros que no deben cruzarse si se quiere mantener la radicación legal:

Residentes remporales: Pueden perder su carnet si se ausentan por más de un año corrido sin justificación.

Residentes permanentes: El plazo máximo de ausencia permitida es de tres años corridos.

Si Migraciones detecta que se sobrepasaron estos tiempos, tiene la potestad de emitir una resolución para cancelar la categoría migratoria.

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Una vez que esto ocurre, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional dentro del plazo que establezca la autoridad migratoria. Si no lo hace, la ley faculta a la institución a ordenar su expulsión.

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Cómo evitar la cancelación de la documentación

Desde la institución aclararon que existen mecanismos para proteger la condición migratoria.

Aquellas personas que planeen estar fuera de Paraguay por periodos largos que superen los plazos mencionados, deben acercarse a las oficinas de Migraciones para gestionar una autorización previa.

Este permiso funciona como un resguardo legal que justifica la ausencia y evita que el ciudadano extranjero se encuentre con la sorpresa de que su documento ya no tiene validez al intentar regresar.

Además de las ausencias, Migraciones recordó que la residencia también puede ser anulada por presentar documentos falsos o cometer fraude durante el proceso de solicitud.