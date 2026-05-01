Yataity del Norte: se paralizan obras del hospital por falta de pago del Ministerio de Salud

La empresa contratista que tiene a su cargo las mejoras es la Constructora JL y Compañía SA, representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia, cuyos obreros dejaron de trabajar y se retiraron del lugar con todo su equipo de construcción.

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Con esta nueva paralización de la obra, la ciudadanía está preocupada de que las mejoras introducidas en el local sanitario no sean terminadas para este año, tal como lo habían prometido las autoridades del Ministerio de Salud. Cabe recordar que este proyecto se inició hace cinco años, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población, pero hasta hoy no se ha podido terminar.

Sobre el tema, el presidente de la comisión de apoyo del nosocomio, Yataity del Norte Solidario, el cura párroco Cristian Paiva expresó que el hecho causa mucha preocupación en la gente, atendiendo a que si la empresa constructora no cobra el dinero que le adeuda el Ministerio de Salud, puede que la misma abandone definitivamente la obra.

Mencionó en ese sentido que lograron contactar con los directivos de la Constructora JL y Compañía SA para conocer el motivo de la paralización de los trabajos. Reveló que la respuesta recibida es que necesitaban cobrar una importante suma de dinero para poder continuar con la construcción, que actualmente tiene un avance aproximado del 80 por ciento, señaló Paiva.

Cumplir con la empresa

En ese contexto, el referente de la comisión Yataity Solidario pidió a las autoridades del Ministerio cumplir con el compromiso con la empresa constructora, pagando la deuda atrasada, para que de esa forma los obreros puedan continuar con las mejoras del hospital, con el fin de lograr la pronta terminación de la obra, para que la misma sea habilitada próximamente, refirió.

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Otras empresas

En el inicio de las mejoras del hospital, la construcción estuvo a cargo de la empresa unipersonal del Ing. Julio Galiano Morán, que posteriormente fue desvinculada por una protesta presentada por el Consorcio del Norte, representado por Ricardo de Jesús Arévalo González, que, tras la desvinculación de Galiano, continuó con las obras, pero este también fue suspendido por el Ministerio de Salud por incumplimiento de contrato.

Sobre el tema, contactamos con el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, quien nos informó que no maneja los pormenores del caso y que este proyecto está exclusivamente a cargo del Ministerio de Salud.