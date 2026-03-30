En cinco años, el Ministerio de Salud no pudo terminar la construcción del Hospital Básico de Yataity del Norte

La empresa encargada de las mejoras es la Constructora JL y Compañía SA, representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia, está reclamando el cobro de una importante suma de dinero al Ministerio de Salud para poder avanzar con los trabajos. Esta situación que nuevamente está poniendo en riesgo la continuidad de la obra, según nuestras fuentes.

En los cinco años que transcurrieron desde el inicio de la construcción de los dos pabellones se produjeron varios inconvenientes, empezando con las primeras empresas contratadas por el Ministerio de Salud. Estas son la constructora unipersonal del Ing. Julio Galiano Morán, que, a pocos meses de haber iniciado los trabajos, fue desvinculada por una protesta presentada por el Consorcio del Norte, a cargo de Ricardo de Jesús Arévalo González.

Luego hubo reclamos por falta de desembolso de recursos para el pago a los contratistas.

Tras la desvinculación del Ing. Galiano Morán, la obra fue entregada al Consorcio del Norte, pero este también fue suspendido por el Ministerio de Salud por incumplimiento de contrato, luego de dejar abandonados en reiteradas ocasiones los trabajos.

El Hospital Básica de Yataity del Norte no cuenta con los equipamientos necesarios para mejorar la atención de la gente, por lo que los lugareños vienen insistiendo constantemente en que las obras sean terminadas y equipadas para un mejor servicio.

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Priorizar el pago a la constructora

El presidente de la Asociación Yataity del Norte Solidario —la principal organización que gestionó el proyecto de mejoras del hospital con el Ministerio de Salud—, el cura párroco Cristian Paiva, señaló que la ciudadanía en general está exigiendo que las autoridades del ente sanitario prioricen el pago a la empresa contratista para asegurar la continuidad de la obra. Destacó que los trabajos comenzaron en agosto de 2021 y aún falta mucho para que concluya.

Agregó que, con la habilitación de los dos pabellones, la institución estaría mejorando la calidad de su servicio. El objetivo de este proyecto es contar con áreas de internación, equipos para cirugías, salas de maternidad, neonatología, laboratorio especializado, rayos X, entre otros, que actualmente no se realizan por la falta de suficiente espacio físico, personal especializado y elementos de trabajo, subrayó Paiva.

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Presupuesto

Por otro lado, el presbítero Cristian Paiva explicó que el presupuesto inicial aprobado para este proyecto es de G. 21.150 millones, e incluye equipamiento y la contratación del personal de blanco.

La directora del hospital, doctora Carolina Centurión, expresó que los usuarios y todos los funcionarios están ansiosos de que llegue el momento de la entrega de la obra por parte del Ministerio de Salud, con el deseo de brindar un mejor cuidado a los ciudadanos que acuden al nosocomio.

El promedio de consultas realizadas en el hospital actualmente está entre 1.600 y 1.800 por mes, resaltó.