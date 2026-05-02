Camioneros varados por falta de caminos de todo tiempo reciben asistencia

El ministro Arsenio Zárate informó que ya llegaron los víveres para los camioneros que se encuentran empantanados por el mal estado de los caminos. Los choferes que quedaron tras una leve mejoría del tiempo son sobre todo transportadores de granos, cuya pesada carga impide que avancen.

Los que transportaban ganado tuvieron que liberar sus animales y, con ayuda de peones de la zona, llevarlos hasta estancias aledañas, para evitar que murieran o siguieran perdiendo peso.

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Por ello, la Secretaría de Emergencia Nacional envió esta tarde una carga de carne, verduras y agua, para que los choferes puedan sobrevivir mientras siguen esperando a que el camino esté transitable.

De los casi 70 que estaban varados, ya solo quedan alrededor de 15. Desde el 24 de abril están varados, ahora a 170 kilómetros de Loma Plata y Filadelfia, hasta donde debían viajar.

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Caminos inundados pese a constantes reclamos

Esta situación de caminos intransitables se repitió este año pese a los incansables pedidos de los pobladores de Alto Paraguay, de que el Gobierno prepare los caminos para las temporadas de lluvia. Ante la inacción, nuevamente muchas comunidades quedaron aisladas y dependen de la asistencia del Gobierno.

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Lo que el Estado podría haber invertido en reparación de caminos, ahora deberá gastar en víveres para las poblaciones afectadas.