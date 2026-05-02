Día del Trabajador en el barro: camioneros logran salir tras una semana de estar empantanados en Alto Paraguay

El pasado 24 de abril comenzaba la odisea de estos conductores de camiones de gran porte, que llevaban en su interior animales vacunos que debían ser entregados a los frigoríficos. Eran más de 15 vehículos de este tipo. Los demás, es decir, unos 35 camiones, transportaban granos para ser entregados en el puerto de Concepción. La lluvia caída en la zona, sumada a las malas condiciones del camino, hizo que esta gran caravana no pudiera avanzar.

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El convoy de camiones se encontraba en la zona denominada La Paz, en Tte. Esteban Martínez, ubicada al noroeste de Fuerte Olimpo, distrito al cual pertenece. Quedaron varados a unos 170 kilómetros de Loma Plata y Filadelfia, en el Chaco central, dirección hacia donde debían viajar.

Inicialmente, maquinarias de empresas privadas buscaron la forma de ayudar a que puedan avanzar los camiones; sin embargo, las lluvias, aunque no eran intensas, se repetían casi de manera diaria, razón por la cual todo intento era en vano. No había otra alternativa, los conductores y sus camiones quedaron atrapados en el barro por toda una larga semana, hasta que ayer por fin pudieron ser sacados del lugar.

Animales liberados

Cada camión transganado transportaba un promedio de 40 animales vacunos, totalizando un aproximado de 600 vacunos que debían ser entregados a los frigoríficos; sin embargo, atendiendo los días que transcurrían sin que pudieran continuar viaje, no hubo otra opción más que liberar a los animales ante el temor de que murieran por falta de agua y alimento.

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Los vacunos procedían a saltar en el barro y esparcirse por los alrededores, por lo que se tuvo que recurrir de nuevo a la ayuda de peones a caballo para llevar el ganado a alguna estancia cercana, lo que ocasionó más gastos a los productores, sin mencionar lo que representa no poder cumplir los plazos con los frigoríficos y, por supuesto, la pérdida de peso de los animales.

Día del Trabajador

Esta odisea, que para los conductores no es nada nuevo en los caminos del Chaco, les sorprendió en pleno festejo del Día del Trabajador, donde hacían lo que podían para sobrellevar los largos días de angustia. Ante la ausencia del tradicional asado y la rubia espumante, los trabajadores brindaron con agua y algo de alimento que les proveyó la SEN, por medio de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

A pesar de esta triste situación, Nery Romero, uno de los choferes de transganado, deseó felicidades a todos los trabajadores por su día, al tiempo de destacar la unión que existía entre todos los conductores, y que lo referente a la situación del camino es una tarea pendiente para las autoridades, sostuvo.

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“No podrá haber desarrollo alguno si no se tienen caminos de todo tiempo; al no poder sacar la producción hacia los mercados, se paraliza todo intento de avance. No puede ser que por 8 días los camiones cargados con la producción de la región queden atrapados en el barro. Esto genera cuantiosas pérdidas económicas no solo a los productores, sino a todo el país”, dijo finalmente el camionero.

Continuar viaje

Aprovechando que ayer no se registraron lluvias en la zona, las maquinarias privadas pudieron despejar las zonas críticas y permitir que los camiones puedan continuar viaje, luego de una semana de permanecer varados en el mencionado camino chaqueño.

En horas de la madrugada tuvimos reporte de alguno de estos conductores, de que por fin ya se encontraban sobre camino asfaltado, tras superar los 170 kilómetros distantes entre el sitio donde se empantanaron y la zona de Loma Plata y Filadelfia, atrás dejaban ocho días de verdadera odisea.

Este camino, donde quedaron atrapados esta gran cantidad de camiones y sus cargas, une a la próspera zona de Agua Dulce, en el Alto Paraguay donde se destaca la producción agroganadera, con la ruta Transchaco a través de las comunidades de Filadelfia y Loma Plata, en el Chaco central.