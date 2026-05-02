Evitá filas: este mes vencen las licencias de conducir en Asunción

La Municipalidad de Asunción recordó que este fin de mes vencen todas las licencias de conducir y que el costo del trámite actualmente es de G. 23.900.

Además, detalló que a partir de los 65 años, deben hacerse el examen de vista, oído y psicotécnico anualmente. Para los demás rangos etarios, el trámite es rápido siempre que solo se trate de la revalidación.

Lea más: Falta de insumos para la impresión de licencias genera quejas en Fernando de la Mora

Licencias con QR

Según los últimos datos, más de cien municipalidades ya implementaron el sistema de licencias de conducir con código QR, un sistema que permite simplificar los procesos de control mediante un escaneo de los antecedentes del conductor.

Aquellos conductores que hayan renovado sus licencias antes de la implementación del nuevo sistema, de igual modo forman parte del sistema integrado de infracciones. La única diferencia estará al momento de ser verificados por un agente de tránsito, que en lugar de escanear la licencia, tendrá que introducir los datos del conductor en una aplicación, donde accederá a los antecedentes.