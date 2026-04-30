Falta de insumos para la impresión de licencias genera quejas en Fernando de la Mora

Contribuyentes de la ciudad de Fernando de la Mora denunciaron la falta de plásticos para la impresión de carnets de habilitación vehicular y licencias de conducir en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. La situación estaría generando importantes retrasos en la entrega de los documentos.

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Según relataron los afectados, los usuarios completan todos los requisitos exigidos y realizan el pago correspondiente, tanto para la primera emisión como para la reimpresión, pero al momento de retirar los documentos se encuentran con la imposibilidad de hacerlo por la falta de materiales.

La situación, de acuerdo con las quejas, no solo implica pérdida de tiempo, sino también inconvenientes legales, ya que muchos conductores deben dejar sus registros en trámite y circular sin documentos físicos, quedando expuestos a multas municipales y posibles sanciones más severas por parte de la Patrulla Caminera.

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“Nos hacen perder el tiempo, primero viniendo a gestionar, lo cual se entiende porque es una obligación, pero venir y encontrarse con esta situación ya es el colmo”, expresó Alberto Rojas, contribuyente que se encontraba en el lugar.

Aseguran que cuentan con el plástico

Desde la Dirección de Tránsito de Fernando de la Mora, el funcionario Hino Rodas explicó que sí cuentan con los plásticos, pero que el retraso se debe a los procedimientos de control.

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“Son necesarios para evitar reimpresiones innecesarias y garantizar la validez de los documentos emitidos; es por eso que nos tomamos nuestro tiempo y los entregamos al día siguiente”, explicó.

Se verifican múltiples aspectos antes de la entrega, como control de vida y residencia, certificados de bomberos, revisión del grupo sanguíneo, además de la verificación de multas pendientes y cruces de datos con otros municipios, según indicó Rodas.

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Agregó que en varios casos los usuarios regresan luego de años de no renovar sus documentos, lo que obliga a nuevas verificaciones. También mencionó que algunos solicitantes consignan datos incorrectos, lo que retrasa aún más el proceso de entrega.

La situación genera preocupación entre los usuarios, quienes piden mayor previsibilidad en la provisión de insumos para evitar demoras y garantizar un servicio más ágil en la expedición de documentos esenciales para la circulación vehicular.