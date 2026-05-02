Santaní: docentes preocupados por falta de caminos para llegar a sus lugares de trabajo

Según los denunciantes, la situación se mantiene desde hace varios años en las zonas rurales debido al mal estado de las vías existentes y, en otros casos, la falta de apertura de caminos por parte de las instituciones correspondientes, principalmente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Lo más preocupante de este problema es que, en tiempos de mucha lluvia, a algunas comunidades no se puede llegar ni a pie, teniendo en cuenta que están asentadas en zonas bajas y algunas rodeadas de cauces hídricos.

Entre estas poblaciones se encuentra la comunidad indígena Virgen del Carmen, de la parcialidad Mbya Guaraní, situada en el límite de los distritos de San Estanislao y Yataity del Norte, cerca del arroyo Tapiracuai.

Allí funciona desde hace seis años la Escuela Básica Ka’apoty, cuya directora es la profesora Griselda Alvarenga, quien en reiteradas ocasiones ya había denunciado la falta de camino para los habitantes.

Pérdida de clases

Con relación al perjuicio que significa no poder ingresar al asentamiento en la época de mucha lluvia por el desborde del arroyo Tapiracuai, la educadora señaló que es una pena tener que resignarse ante la situación, que afecta principalmente a los niños que no pueden asistir a clases normalmente porque los profesores no tienen la posibilidad de cruzar el cauce hídrico para el desarrollo de las actividades académicas.

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“Nuevamente queremos pedir a las autoridades priorizar la construcción del puente y la apertura del camino vecinal para que podamos entrar y salir sin ningún inconveniente y cumplir con tranquilidad nuestra tarea como docentes y que los pobladores del asentamiento puedan movilizarse con normalidad”, indicó la educadora.

Por su parte, el profesor Lino Giménez, de la Escuela Básica San José Kupa’y, del distrito de Guajayví, aseveró que la comunidad donde trabaja sufre el mismo problema que Virgen del Carmen y otras tantas comunidades rurales por la falta de un camino de todo tiempo.

Sobre el tema, tratamos de conocer la versión del responsable de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Guido Benítez, pero no respondió a nuestras consultas.