Armada Paraguaya recibe a buques argentinos tras operativo conjunto

La Armada de la República del Paraguay, junto con personal de la Misión Naval Argentina en el país, recibió en el puerto de Asunción a las unidades de la Armada Argentina que participaron del Ejercicio Combinado ACRUX XII 2026.

El arribo se dio en el marco del tránsito de regreso de las embarcaciones hacia Argentina, a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, tras concluir las operaciones en territorio brasileño.

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Buques participantes y delegación

La delegación argentina estuvo conformada por el buque multipropósito ARA “Ciudad de Rosario”, la lancha patrullera ARA “Río Santiago” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”.

Estas unidades representaron a la Armada Argentina en el ejercicio multinacional, bajo la conducción del capitán de fragata Julio César Rivas, al frente de la División de Patrullado Fluvial, y del capitán de corbeta Emiliano Santiago, comandante del ARA “Ciudad de Rosario”.

Ejercicio multinacional en la Cuenca del Plata

El ACRUX XII 2026 se desarrolló del 20 al 26 de abril en el Complejo Naval de Ladário, en Mato Grosso do Sul, Brasil, y reunió a más de 700 efectivos y 18 unidades fluviales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

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Durante las jornadas se ejecutaron operaciones de navegación combinada, control fluvial, procedimientos de visita, registro y captura, así como simulaciones de crisis y misiones de paz.

El ejercicio tuvo como objetivo principal fortalecer la interoperabilidad entre las armadas participantes, así como consolidar la cooperación en materia de seguridad en la Cuenca del Plata.

La recepción de las unidades argentinas en Asunción refleja, según destacaron fuentes oficiales, los lazos de amistad e integración entre Paraguay y Argentina, además del compromiso compartido con la seguridad de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Integración estratégica en la Hidrovía

Las maniobras conjuntas y el tránsito coordinado de las embarcaciones evidencian la importancia estratégica de la Hidrovía como eje de integración regional, tanto en términos comerciales como en materia de defensa y seguridad.