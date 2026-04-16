EE.UU. dona ocho lanchas a la Armada valuadas en US$ 4 millones

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo Centro de Mando y Control de la Prefectura General Naval que cuenta con una infraestructura tecnológica diseñada para optimizar la vigilancia, coordinación y respuesta operativa en los ríos y espacios acuáticos del país.

El centro está ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”. La infraestructura permitirá articular en tiempo real las acciones de patrullaje, control y seguridad, integrando recursos como drones, embarcaciones y personal especializado. "Su puesta en marcha representa un paso fundamental hacia la modernización institucional y el fortalecimiento de la capacidad para proteger los recursos hídricos y garantizar la legalidad en las vías navegables", refiere el informe oficial.

El acto fue presidido por el jefe de Estado, Santiago Peña, y asistieron el ministro de Defensa Nacional Gral. (SR) Óscar González; comandantes de las Fuerzas Singulares y el Comando Logístico de la Fuerzas Armadas; y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América (EE.UU.) en Paraguay, Robert Alter.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos informó en redes sociales que las ocho lanchas SAFE 25 y su equipamiento, a la Armada Paraguaya.

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La Embajada refiere que la inversión la asociación estratégica, está valorada en aproximadamente US$ 4 millones. Indica que reafirma el compromiso de Estados Unidos y Paraguay con la seguridad en el hemisferio y complementa el reciente Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

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“Las lanchas y el entrenamiento asociado fortalecerán las capacidades de patrullaje, búsqueda y rescate, y seguridad portuaria de Paraguay. Juntos estamos construyendo países y una región más seguros y fuertes”, refiere el posteo de la Embajada de Estados Unidos.

Características de las lanchas

Según un informe oficial del Ministerio de Defensa, refiere:

Especificaciones Principales

* Longitud total (LOA): 25 pies (7.6 metros).

* Capacidad de combustible: 150 galones (568 litros).

* Velocidad máxima: Supera los 45 nudos (aprox. 52 mph) con la configuración de motor adecuada.

* Autonomía: 270 Millas náuticas con 02 tripulantes, con remanencia en el tanque de 10%

* Capacidad de carga: Hasta 2,600 lbs entre personal y equipo.

* Sistema de collar SAFE XDR: Un sistema de flotación de espuma de celda cerrada que proporciona estabilidad lateral y actúa como defensa (fender) contra otras embarcaciones o muelles.

* Diseño Center Console: Maximiza el espacio de cubierta para movimiento de la tripulación y almacenamiento de equipo, ideal para buceo, rescate o patrullaje.

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* Maniobrabilidad: Incluye “performance wings” (aletas de rendimiento) debajo de los collares que aumentan la sustentación y estabilización durante giros cerrados a alta velocidad.

* T-Top de Aluminio: Incluye protección contra la lluvia con sistema de drenaje directo hacia la cubierta autovaciante.