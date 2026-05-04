Comercio en PJC: 30.000 turistas durante fin de semana largo y balance positivo en abril

La actividad comercial es el pulmón económico de la ciudad de Pedro Juan Caballero y, una vez más, el sector experimentó un escenario altamente favorable entre el fin de la semana pasada y el inicio de esta. El feriado puente que comenzó el 1 de mayo y se extendió hasta el domingo 3 marcó el inicio de días muy positivos para el sector.

“Hubo muy buena concurrencia; estimamos que hubo unas 30.000 personas, principalmente provenientes de Brasil, que hicieron sus compras en la ciudad desde el 01 de mayo hasta el domingo (último). En términos económicos se pudo mover unos 10 millones de dólares”, expresó el licenciado Tomás Medina, secretario de Relaciones Públicas de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS).

Mejor facturación que el año pasado

El licenciado Tomás Medina indicó que abril dejó entre 10% y 15% más en facturación en comparación con el mismo mes del año pasado. Destacó también que marzo último se vio marcado por excelentes momentos para el comercio, como el Sábado de Gloria, que marcó el inicio de la temporada alta con un nivel de visitas de turistas y ventas en notable aumento.

Excelente proyección en mayo

Medina señaló que, teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos favorables en el sector comercial, se marca una tendencia también favorable.

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Puntualizó que el próximo fin de semana puede ser de excelentes números, teniendo en cuenta que el segundo domingo de mayo es el Día de la Madre en Brasil y la víspera de ese día suele caracterizarse por la masiva presencia de turistas de compras provenientes de ese país, que forman parte de la mayor cantidad de la clientela.