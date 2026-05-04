Obras de ampliación de acceso a San Bernardino generan caos y exponen falta de planificación

El plan conocido como Red Vial Estructurante fue presentado como una solución clave para mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de personas, pero en la práctica está generando importantes trastornos.

Desde el ingreso a la ciudad veraniega, los trabajos se desarrollan con bloqueo de media calzada, incluso en horas pico, lo que provoca largas filas y demoras de hasta 30 minutos.

Conductores habituales denuncian que la ejecución carece de coordinación. “En horario central es imposible llegar a nuestros hogares o trabajos. Hay tractores de acá para allá y media calzada bloqueada; nos hacen perder mucho tiempo”, cuestionó Osvaldo Vargas. Si bien reconoció que no está en contra del progreso, pidió una mejor organización de las tareas para evitar perjuicios innecesarios.

El malestar apunta principalmente a la decisión de realizar intervenciones en momentos de alta circulación, sin desvíos claros ni medidas efectivas de mitigación del tránsito.

La única vez que el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), accedió a hablar con la prensa sobre el tema fue el 9 de enero, cuando se presentó el proyecto en la ciudad. En esa ocasión, defendió el inicio de las obras y sostuvo que representan un paso fundamental para el desarrollo de la región.

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Afirmó que el proyecto dinamizará la economía local y fortalecerá el turismo, destacando además el respaldo del presidente de la República Santiago Peña.

Sin embargo, actualmente Ruiz Díaz no atiende llamadas ni responde mensajes de la prensa para brindar explicaciones. En contrapartida, se lo observa realizando actividades proselitistas con miras a su reelección como intendente, lo que genera cuestionamientos sobre un eventual descuido de sus funciones.

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¿Qué contempla este plan?

El plan contempla dos corredores viales estratégicos sobre la ruta PY02: el acceso a Ypacaraí desde el kilómetro 41, con una variante en Areguá, y el acceso a San Bernardino desde el kilómetro 43, que incluye duplicación de carriles, mejoras urbanas y accesos directos.

Entre las obras más ambiciosas figura la construcción de una autopista urbana elevada de 3,6 kilómetros la más extensa del país que conectará las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi. Según el MOPC, el proyecto permitirá reducir en más de 20 minutos el tiempo de viaje entre Asunción y San Bernardino, además de disminuir el consumo de combustible y mejorar la seguridad vial.

Pero, mientras los beneficios se proyectan a futuro, los usuarios enfrentan actualmente un escenario de congestión diaria que pone en evidencia la falta de un plan de contingencia eficiente durante la ejecución.

La inversión total asciende a USD 175 millones y está a cargo de la empresa Rutas del Este S.A., bajo el régimen de Alianza Público-Privada, que incluye la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Uno de los obreros de Rutas del Este, que prefirió reservar su nombre, indicó que tratan de evitar la congestión, pero que es inevitable trabajar sin generar molestias. Además, señaló que hacen lo que pueden con el poco personal disponible en el sector.

Respuesta de Rutas del Este

Nancy Garay, encargada de Comunicación de Rutas del Este, informó que actualmente en la zona se desarrollan trabajos de ampliación de drenajes y construcción de cunetas revestidas.

Explicó que estas tareas implican movimientos de suelo, los cuales podrían restablecerse en el transcurso de la tarde, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, ya que se registra un exceso de humedad en lugar.

Indicó además que las labores incluyen fresado y extendido de capa asfáltica.

En cuanto al tránsito, señaló que se mantiene habilitado con normalidad. No obstante, en casos puntuales se cuenta con el apoyo de personal de obra banderilleros para la gestión vehicular, especialmente durante interrupciones momentáneas por el ingreso o salida de equipos.

Asimismo, aseguró que se dispone de la señalización correspondiente, conforme a los estándares de seguridad vial para este tipo de intervenciones.

Garay detalló que esta obra forma parte de la Red Vial Estructurante y contempla la ampliación de la vía en aproximadamente 4,7 kilómetros, desde la “Casita del Helado” hasta el empalme con el acceso a la ruta PY02.

Finalmente, mencionó que se estima que los trabajos concluyan a finales de este año, siempre que las condiciones climáticas u otros factores externos lo permitan.

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