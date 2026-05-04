Pobladores de la Isla Yasyretá exigen a la EBY reactivar obras de empedrado paralizadas desde 2023

El empedrado del camino que conduce a la Isla de Yasyretá había iniciado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y bajo la administración de Nicanor Duarte Frutos al frente de la Entidad Binacional Yacyretá. Durante ese periodo se ejecutaron cinco de los ocho kilómetros previstos, quedando tres kilómetros pendientes, según explicó el poblador de la zona, Alfredo Riveros.

Añadió que, sin embargo, con la asunción del presidente Santiago Peña y de Luis Benítez al frente de la margen derecha de la EBY, el proyecto quedó paralizado.

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El argumento expuesto en su momento fue que la binacional atravesaba una delicada situación financiera heredada de la administración anterior, mencionó Riveros. Añadió que, tiempo después, desde la EBY se anunció que, una vez mejorada la situación económica, se reanudarían las obras de empedrado hasta completar el tramo faltante.

No obstante, hasta la fecha no se registran avances concretos en la ejecución del proyecto.

El poblador indicó además que actualmente se observa que Yacyretá realiza desembolsos millonarios en el departamento de Itapúa, destinados a obras y al mejoramiento del servicio de salud. En el caso del departamento de Misiones, se aprobó un monto de G. 17.000 millones para el sector productivo.

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Esta situación genera cuestionamientos en la comunidad, que espera equidad en la distribución de los recursos.

“Las malas condiciones del camino son una dificultad permanente, sobre todo en temporada de lluvias. En muchos casos los niños no pueden acudir a clases porque los propietarios de transporte escolar se niegan a ingresar hasta la zona por temor a quedar varados en el arenal o para evitar que sus vehículos sufran este tipo de desperfectos”, expresó Riveros.

Explicó que la Isla Yasyretá es un punto turístico muy visitado por personas que gustan de la pesca deportiva, de la gastronomía a base de pescado y del descanso a orillas del río Paraná. La presencia de visitantes genera una importante circulación de dinero dentro de la comunidad isleña, ya que muchas familias trabajan de manera directa e indirecta en el rubro turístico.

En la isla, al igual que el microcentro de Ayolas, existe una gran necesidad de fuentes de empleo. En este momento el rubro disponible es el turismo y es por ello la necesidad de generar condiciones para que el turista quiera volver siempre, dijo Alfredo Riveros.

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