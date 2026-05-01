Diputado advierte que el desempleo persiste mientras el Gobierno habla de crecimiento laboral

El parlamentario Valdez mencionó que existe un decrecimiento del empleo, lo cual se ve reflejado en todas las vialeras del país. Más de 50.000 obreros que dependen de empresas con contratos de obras con el Estado están actualmente sin trabajo. Esta situación se debe a la falta de pago de las deudas que el Gobierno mantiene con las firmas.

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Indicó que esto sirve como un botón de muestra de la realidad que atraviesa el país, donde ni el sector público ni el privado generan fuentes de trabajo. Añadió que la crisis laboral afecta directamente a miles de familias que dependen de estos ingresos para subsistir. Probablemente, los datos estadísticos de los que habla el Gobierno hacen referencia a la población existente en el país. Sin embargo, atendiendo a la población real con fuerza laboral, se observa que una gran cantidad de paraguayos trabaja fuera del territorio nacional, en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y España.

Señaló que una muestra clara de esta situación son los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), que indican que al cierre del año 2024 las remesas enviadas por compatriotas superaron los US$ 700 millones. Para el cierre del 2025, el monto se duplicó, alcanzando más de US$ 1.350 millones. En otro momento, Valdez manifestó que en el país existe una marcada desigualdad, ya que solo unos pocos acceden a oportunidades laborales, pero con salarios muy elevados que no guardan relación con el salario mínimo vigente.

Sostuvo que esta situación se puede observar en las binacionales, ministerios y empresas estatales, donde los beneficios se concentran en un reducido grupo. Recordó además que, durante la campaña, Santiago Peña afirmaba “Vamos a estar mejor”, pero, según indicó, esto se refería a sí mismo y a su entorno inmediato.

Finalmente, mencionó que actualmente Yacyretá e Itaipú se han convertido en empresas familiares, donde consejeros y personas cercanas al Gobierno ubican a sus parientes en cargos. Afirmó que, en lugar de generar progreso para el país, estas instituciones terminan beneficiando de forma personal y familiar a quienes están al frente del Gobierno.

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