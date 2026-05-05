Exministro de la Niñez se presentó para cumplir pena de 4 años por “vaso de leche”

El pasado 27 de abril el ex ministro de la Niñez y la Adolescencia José María Orué Rolandi se puso a disposición para cumplir la pena de 4 años de cárcel, a la que fue condenado por lesión de confianza con el programa “Vaso de leche”; y fue trasladado a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde está recluido actualmente.

Luego de recibir la comunicación de la detención del encausado, el juez de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción N° 3 a cargo del juez Carlos Luis Mendoza resolvió las ordenes de captura dictadas en octubre de 2024 y enero de 2025, en contra de Orué Rolandi.

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Asimismo el magistrado determinó el computo definitivo, estableciendo que el ex ministro de la Niñez y Adolescencia tendrá compurgada su condena a 4 años de cárcel en fecha 27 de abril de 2030, podrá solicitar salidas transitorias el 27 de abril de 2028 y su libertad condicional desde el 27 de diciembre de 2029, fecha en que cumplirá las dos terceras partes de la pena.

El juez de Ejecución dispuso además que el Organismo Técnico Criminológico examine al condenado y proponga el establecimiento apropiado para su reclusión y/o la sección dentro del establecimiento respectivo y el tratamiento específico recomendable para el proceso de reinserción de Orué Rolandi (psicológico, psiquiátrico, médico, estudio, trabajo, etc.), que deberá ser remitido al juzgado en el plazo máximo de 45 días.

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Millonario desvío en programa “vaso de leche”

El 10 de julio de 2020 el ex ministro de la entonces Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) fue condenado a 4 años de cárcel por lesión de confianza en la provisión de alimentos en el marco del Programa Abrazo y del Programa de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (Painac).- El desvío ocurrió en diciembre de 2012, durante el gobierno de Federico Franco (PLRA).

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En carácter de cómplices fueron condenados a 2 años y 6 meses de cárcel: Carlos Centurión, Gloria Arroyos Vázquez, Araceli Cotillo y Laura Gamarra, quienes integraban el Comité de Evaluación.

Los fiscales Luis Piñánez y Rodrigo Estigarribia (actual juez) habían solicitado, en sus alegatos finales, que la condena sea por lesión de confianza grave, ya que además del perjuicio de G. 3.642.442.072 que se causó al patrimonio de la SNNA con la sobrefacturación de los insumos adquiridos, también se afectó a los niños a los que la institución asistía, debido que estos recibieron alimentos en mal estado, como carne podrida.

Sin embargo, solo el juez Juan Carios Zárate votó por calificar como grave el hecho punible que cometieron los ahora condenados; mientras que la presidenta del tribunal Laura Ocampo y Fabián Weisensee resolvieron no atender el pedido de la Fiscalía e imponer la condena referida.

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Debe devolver más de G. 3.000 millones

El 23 de mayo de 2025 el Tribunal de Apelación Penal, tercera sala, declaró inadmisibles los recursos de reposición y apelación planteados con el fin de anular la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el exministro de la Niñez y Adolescencia José Orué Rolandi y otros condenados por millonario desvío de fondos del programa “vaso de leche” .

Los recursos declarados inadmisibles fueron presentados por Gloria Bettina Arroyos Vázquez, bajo patrocinio del abogado Jorge Ramírez Benítez. La resolución que pretendían anular es el AI N° 89, dictado el pasado 14 de abril por la Cámara.

A través de la resolución mencionada, la Cámara declaró inadmisible el recurso de Apelación interpuesto en contra el A.I. N° 883 de fecha 25 de octubre de 2024, dictado por el Tribunal Colegiado de Sentencia integrado por Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Juan Carlos Zarate, por extemporáneo.

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El colegiado, en el A.I. N° 883, resolvió admitir la demanda de reparación del daño que promueve el Estado Paraguayo por los daños patrimoniales sufridos, contra el exministro José María Orué Rolandi, Carlos Alberto Centurión, María Araceli Coitillo Rolón, Gloria Bettina Arroyos Vázquez y Laura Aida Gamarra, por G. 3.010.768.440.