Hallan el segundo cuerpo en el río Aguaray Guazú y culmina la búsqueda

La víctima fue identificada como Porfirio Romero Garcete (31), quien permanecía desaparecido desde el accidente ocurrido en la noche del viernes durante una jornada de pesca entre amigos. Su hallazgo cierra días de intensa búsqueda.

Anteriormente fue encontrado el cadáver de Joaquín Burgos Torres (42), a varios metros del lugar del suceso, en jurisdicción de General Resquín. Ambos fueron arrastrados por la corriente.

Según los datos, entre seis y siete personas se encontraban a bordo de una deslizadora, de las cuales cinco lograron llegar a la orilla, mientras dos desaparecieron tras el vuelco repentino de la embarcación.

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El operativo de búsqueda movilizó a buzos de la Armada Nacional, bomberos voluntarios, efectivos policiales, familiares y pobladores, quienes trabajaron de forma coordinada.

Con el hallazgo de ambos cuerpos, las tareas de rastrillaje concluyen, pero el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Se busca determinar responsabilidades, indicaron fuentes de la fiscalía.

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Familiares y vecinos destacaron la solidaridad recibida durante los días de búsqueda, en un hecho que enluta a la comunidad y deja un fuerte impacto en General Resquín.