Hallan a uno de los desaparecidos en el río Aguaray Guazú y continúa la búsqueda del otro

La víctima fue identificada como Joaquín Burgos Torres (42), cuyo cuerpo fue hallado a varios metros del lugar del accidente y trasladado a la morgue del Hospital de Santa Rosa del Aguaray. Posteriormente será entregado a sus familiares.

El hecho ocurrió durante una jornada de pesca entre amigos, cuando la embarcación en la que se desplazaban volcó en un sector del río, en jurisdicción de General Resquín.

De acuerdo con los datos, entre seis y siete personas se encontraban a bordo de la deslizadora, de las cuales cinco lograron llegar a la orilla, mientras dos fueron arrastradas por la fuerte corriente. Uno de ellos permanece desaparecido.

El segundo afectado fue identificado como Porfirio Romero Garcete (31), cuya búsqueda continúa con intensa labor de buzos de la Armada Nacional, familiares, vecinos, policía nacional y bomberos voluntarios. El operativo sigue activo.

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Familiares señalaron que el grupo acostumbraba realizar este tipo de actividades recreativas en la zona, y que el accidente se produjo cuando se dirigían a un punto más alejado del cauce. El vuelco fue repentino.

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Desde el momento del hecho, la comunidad se ha sumado al acompañamiento de las familias afectadas, colaborando en las tareas de búsqueda. La solidaridad se hace presente.

Incluso se solicita el apoyo de más embarcaciones para ampliar el rastrillaje en el río, ante la posibilidad de que la corriente haya arrastrado al desaparecido a mayor distancia. La esperanza se mantiene mientras continúan los trabajos.