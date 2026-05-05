Hospital de Limpio: nadie responde el Call Center y pacientes madrugan para conseguir turno

En el Hospital de Limpio, pacientes forman filas desde la madrugada para intentar conseguir un turno con los diferentes especialistas. Uno de los servicios con los que cuentan las personas es el de Call Center, pero todos señalan que el mismo no funciona y por ello deben de hacer sacrificios para sacar ser atendidos.

“Yo llegue a las 3:00 para formar la fila y por suerte pude conseguir turno, pero recién para las 09:00 me va a atender el clínico”, señaló la señora Damiana Galeano.

La entrevistada comentó que a las 5:00 recién comienzan a atender para dar los números. “Desde que llegué estuve parada en la fila, porque acá no hay ni lugar para sentarse. Ahora me voy a quedar nomás ya a esperar hasta que me atiendan”.

“Hay muchas cosas por mejorar acá, como la opción para sacar turno. Pero en lo que respeta a medicamentos, yo por lo menos no tengo quejas, siempre consigo lo que necesito”, apuntó.

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Por otra parte, Librada Balbuena mencionó que el servicio de Call Center debería mejorar, pues se habilita dentro de un horario y es casi imposible que te atiendan las veces que se llama para solicitar turno. “Al final terminás volviendo a madrugar y formar fila para conseguir un turno”.

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“Si necesitás algún estudio, ya tenés que venir a partir de la 1:00 a formar fila para que te alcance el turno. Si es para consultar normal no es tan sacrificado, cuesta un poco menos, pero sí o sí tenés que venir a conseguir turno porque el Call Center no funciona”, aseguró Laura Montiel.

Para finalizar, Eugenia Meza también apuntó al servicio de Call Center, remarcando que cuando se llama nadie atiende. “Yo estuve llamando para tratar de conseguir turno, pero como nadie me atendió tuve que venir. Desde las 4:00 estoy y mi turno es a las 11:00. Ya me quedo por acá para esperar”.