Mecánico muere aplastado por una camioneta mientras trabajaba en un taller de Coronel Oviedo

Víctor Hugo Cardozo Domínguez estaba realizando tareas mecánicas cuando, en un momento dado, uno de los gatos hidráulicos que sostenían la camioneta que reparaba cedió y parte del chasis cayó violentamente sobre él.

En el lugar se encontraban otros mecánicos, quienes intentaron auxiliar rápidamente a su compañero y buscaron rescatarlo, pero los esfuerzos resultaron insuficientes debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El vehículo se encontraba sobre tacos y otros soportes de seguridad para evitar que el chasis descendiera completamente sobre los trabajadores. Sin embargo, de manera desafortunada, la víctima tenía la cabeza en la zona más baja del rodado y, al ceder el soporte hidráulico, el impacto afectó directamente esa parte del cuerpo.

La Policía Nacional tomó conocimiento del hecho alrededor de las 12:30 de este martes, a través de Areopaguito Cardozo Miranda (50), propietario del taller, quien manifestó que uno de sus empleados se encontraba trabajando debajo del vehículo cuando ocurrió el accidente.

Bomberos Voluntarios trasladaron al herido hasta el Hospital General de Coronel Oviedo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

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El médico forense Daniel Estigarribia diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo craneoencefálico. Personal de Criminalística realizó trabajos de campo en el sitio para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.