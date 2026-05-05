Recordaron los 141 años del natalicio de Agustín Pío Barrios Mangoré

Un día como hoy, hace 141 años, nacía en esta ciudad el guitarrista y compositor sanjuanino, universalmente conocido, Agustín Pío Barrios “Mangoré”.

El Conservatorio de Música Ha Che Valle, de San Juan Bautista, Misiones, recordó el acontecimientos con un concierto realizado en el auditorio que lleva su nombre.

Dicho lugar fue inaugurado el 12 de octubre del 2025 como símbolo de la cultura sanjuanina y en homenaje al universal guitarrista y compositor. Participaron alumnos de la institución artística, como también invitados especiales, entre ellos la Academia San Roque de Posta Ybycuá, que llegaron desde otra zona del país para rendir el homenaje; así como también la profesora María Paz Cubells.

Los artistas que pasaron por el escenario ejecutaron diversas obras musicales, incluyendo las más emblemáticas de Mangoré, que hicieron resonar el auditorio y envolvieron al público en una atmósfera cargada de emoción y sensibilidad. La apertura del concierto estuvo a cargo de los alumnos de guitarra del Conservatorio de Música Ha Che Valle, quienes interpretaron piezas como “Pacholí”, cuyas letras de Manuel Frutos Pane y música de Eladio Martínez, logrando cautivar desde los primeros acordes.

Otro de los momentos destacados lo protagonizó María Paz Cubells, quien ejecutó con notable destreza y sentimiento obras icónicas de Agustín Pío Barrios, como “Ha Che Valle” y “La Catedral”, despertando una profunda conexión con el público presente.

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En ese contexto, la directora de Ha Che Valle, Gladys Duarte, señaló: “Hoy es un día profundamente significativo para nosotros, porque este espacio se llena de música, de historia y de memoria viva para rendir homenaje a los 141 años del nacimiento de nuestro gran maestro paraguayo Agustín Barrios Mangoré, orgullo inmortal de nuestra cultura y de la guitarra universal”.

La misma indicó que hablar de Mangoré es hablar de sensibilidad, de identidad y de un arte que trascendió fronteras, llevando el nombre del Paraguay al mundo.

“Para el Conservatorio Ha Che Valle es un verdadero honor ser anfitriones de este encuentro, donde no solo celebramos su legado, sino que también lo mantenemos vivo en cada interpretación, en cada estudiante y en cada nota musical”, agregó.

El auditorio estuvo colmado, principalmente por estudiantes de las diferentes instituciones educativas de esta ciudad, quienes se deleitaron con cada interpretación y vibraron con los artistas que rindieron un merecido y sentido homenaje a uno de los guitarristas que llevó en alto el nombre de nuestro país ante el mundo.

Agustín Pío Barrios Ferreira, conocido también como Agustín Barrios Mangoré y Nitsuga Mangoré, fue un virtuoso guitarrista y compositor paraguayo, considerado uno de los más grandes exponentes del repertorio para guitarra clásica de la historia. Su figura es icónica e inmortal. Su legado sigue latiendo en cada acorde, trascendiendo generaciones y fronteras, mientras sus obras continúan siendo estudiadas e interpretadas en los más prestigiosos escenarios del mundo.