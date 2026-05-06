Concepción: hartos de los baches, colocan un cartel para pedir ayuda a algún candidato de “buen corazón”

Cansados de ver que todos los días motociclistas caen en los buracos de las calles, trabajadores de un taller de chapería y pintura, ubicado en Teniente Agüero esquina Pedro Juan Caballero de la ciudad de Concepción, enviaron un SOS. Utilizaron un pedazo de cartón para crear un cartel con la frase: “Algún candidato de buen corazón, necesitamos de tu ayuda” y colocaron en un lugar visible.

El cartel está sujetado a una columna de la ANDE, con un alambre. Usuarios de las calles desastrosas expresaron apoyo a la iniciativa.

Romelio Núñez, quien hizo el cartel, lamentó las condiciones en las que se encuentran las calles ubicadas en la esquina del taller donde trabaja.

“Ayer, por ejemplo, una chica se cayó ahí; casi todos los días hay accidentes en la esquina por culpa de los baches”, expresó.

Agregó que cuando llueve el agua se acumula en ese sector y quienes transitan por esas arterias no pueden ver los baches y caen en ellos.

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Gerardo Mena, antiguo poblador de ese sector del centro de Concepción, manifestó su preocupación por las condiciones en que se encuentran las calles donde está construida su casa.

“Estos baches son un peligro constante”, aseguró.

Además, dijo que se debe tomar una determinación rápida porque el agua de lluvia queda en el lugar y esas arterias son muy utilizadas por personas que generalmente llevan a niños a escuelas y colegios.

“Veo que en la esquina se puso un cartel, pero nadie se acerca”, señaló.

Otras calles

Otras calles ubicadas en el centro de Concepción también precisan de una urgente reparación. Una de ellas es la calle Teniente Florencio Gómez esquina Cerro Corá, donde existen muchos baches. También hay un bache que dificulta la circulación normal de vehículos en Teniente Gómez esquina General Garay.

El director de Obras de la municipalidad de Concepción, Hugo Barrios, explicó que existe un convenio entre la comuna y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que tiene una planta asfáltica en la ciudad. Añadió que se debe ejecutar ese convenio para que mejoren las condiciones de las calles.