Concepción: vecinos no descartan denuncia fiscal contra Essap ante el colapso del desagüe cloacal

Los vecinos califican de crítica la situación que se vive en varios barrios de la capital del primer departamento porque el sistema de desagüe cloacal está saturado. Esta situación hace que el agua servida, en muchos sitios, salga a las calles generando olor desagradable y un ambiente insalubre.

En los sitios donde se tienen los registros cloacales se ve que el agua turbia, de color negro, sale a la superficie e inunda las arterias, lo que molesta a los vecinos. Cuando los reclamos son muy constantes, la Essap envía un camión especializado en la limpieza de los desagües.

Pero los moradores indicaron que es sólo una solución parche, porque en algunos días la situación vuelve a ser la misma. Por ello ahora un grupo de pobladores están organizando una reunión donde convocarán hoy a autoridades, precandidatos a intendente, entre otros.

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Según explicó una de las vecinas afectadas, Eduarda Martínez, la idea es movilizarse para que la Essap realice los trabajos a fondo porque tiene la información que las cañerías de los desagües ya están inservibles. “No podemos vivir en un chiquero”, lamentó la mujer.

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Agregó que la fiscalía debería de actuar de oficio ante las constantes denuncias ciudadanas sobre el deficiente sistema de desagüe cloacal que se tiene en la ciudad de Concepción. “No descartamos realizar alguna denuncia contra la Essap”, sostuvo Eduarda Martínez.