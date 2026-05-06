Guajayvi: la muralla de una USF necesita reparación

La directora de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Calle 6.000 del distrito de Guajayvi, doctora Fiorella Roa, manifestó que la principal preocupación del personal de la dependencia sanitaria es el mal estado de la muralla perimetral. Desde hace un buen tiempo están buscando la manera de refaccionarla para evitar su destrucción total o un eventual derrumbe, indicó.

Agregó que, debido a las malas condiciones del vallado, algunos de los portones se mantienen abiertos todo el tiempo. Se necesita un arreglo general de la infraestructura correspondiente a esa parte del establecimiento, que tiene a su cargo una extensa área de cobertura que supera los 3.000 habitantes, indicó la profesional.

La doctora Roa manifestó que, como USF, se está cumpliendo con la ciudadanía conforme a las posibilidades y a los servicios básicos. Consiste en la realización de consultas, entrega de medicamentos, vacunación, entre otras atenciones primarias, subrayó.

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La funcionaria insistió en que urge la refacción total de la muralla y los portones de la parte del frente de la USF, para que en los horarios en que no hay atención se pueda mantener cerrado el local, principalmente de noche y los fines de semana, enfatizó.

“La prioridad para nosotros es la reparación de la muralla, por temor a que en cualquier momento pueda derrumbarse por completo, lo que implicaría la necesidad de más recursos para poder arreglarla; por lo que, si hay posibilidad de solucionar a tiempo el problema, no se va a llegar a ese punto”, agregó.

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Por su parte, el director de la Segunda Región Sanitaria, doctor Darío Soria, respondió que se está viendo la forma de conseguir los fondos necesarios para invertir en la institución, explicó.