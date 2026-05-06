San Juan Bautista: denuncian que la Essap provee agua turbia y con mal olor

Un grupo de habitantes del barrio Monseñor Pastor Bogarín Argaña, de la ciudad de San Juan Bautista, Misione, realizó una manifestación pacífica para exigir una solución a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap). Explicaron que, desde hace días, vienen recibiendo agua con mal olor y de color turbio.

En este barrio viven unas 80 familias, que cuentan con el servicio de agua corriente de la Essap.

“Somos usuarios de la Essap; aquí en nuestro barrio somos 80 familias y tenemos un problema con el servicio. La red principal de cañería está ubicada en un lugar donde se juntan aguas servidas, y al parecer esto está afectando el suministro. En ese mismo sitio, la tubería tiene varias conexiones”, señaló Mirian Pesoa.

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Mencionó que en el barrio hay niños que presentaron cuadros de diarrea, lo cual podría ser consecuencia de consumir agua en mal estado. También indicó que, desde hace días, los vecinos ya no pueden tomar el agua por el mal olor que desprende.

“Pedimos a las autoridades de la Essap que resuelvan este inconveniente, porque es imposible vivir en estas condiciones. Lo que queremos es que cambien la ubicación de la red principal de la empresa”, agregó Pesoa.

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Por su parte, el jefe regional de la Essap, Carlos Meza, explicó que en la zona se realizaron trabajos de mantenimiento en la red principal, lo que provoca que el agua salga turbia.

Recomendó que los vecinos que dejen correr el agua por unos minutos. Si la situación continúa, los técnicos volverán al día siguiente para intervenir, dijo.

“Estamos muy interesados en solucionar este problema con los usuarios. En cuanto recibimos la denuncia, nuestros funcionarios acudieron al lugar para comprobar la situación, pero en ese momento no detectaron ningún inconveniente. Sin embargo, les dijimos a los vecinos que, si el problema persiste, volveremos al día siguiente para revisarlo y buscar una solución; de ser necesario, cambiaremos la ubicación de la red principal”, mencionó Meza.