Yaguarón: rechazan rendición de cuentas del intendente

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal de Yaguarón, en su dictamen, recomendó el rechazo de la reprogramación presupuestaria del ejercicio fiscal 2025 debido a la entrega tardía de documentaciones respaldatorias, situación que limitó un análisis profundo de la ejecución presupuestaria.

Asimismo, mencionó varias supuestas irregularidades administrativas y contables que no pudieron ser aclaradas por falta de evidencias documentales.

Mayoría votó por el rechazo

La votación reflejó una marcada división política. A favor de la aprobación de la rendición votaron los concejales liberales Mercedes Pino, Luis Carlos Agüero, Manuel Benítez, Raineldo Moreno y Rafael Blanco.

En tanto, por el rechazo se pronunciaron los ediles colorados Hipólito Martínez, Martín Rolón, Rocío Cuevas, Blásido Candia, Graciela Del Puerto y Nicolás Jara, además de Gladys Mereles (PLRA), quien se sumó a la postura de rechazo.

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Supuestas irregularidades

Entre las supuestas irregularidades se mencionan observaciones sobre varios pagos que no cuentan con recibos ni firmas en las órdenes correspondientes, lo que impide identificar a los beneficiarios de los desembolsos.

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El dictamen también refiere inconsistencias en el tratamiento de gastos de inversión. En particular, se mencionan G. 300 millones destinados a estudios de proyectos que fueron ejecutados como gastos corrientes, sin claridad sobre los proyectos realizados ni su viabilidad.

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Otro punto cuestionado es el proceso de contratación de servicios profesionales. La comisión observó la adjudicación por G. 57 millones a la licenciada Teresa María Cristina G. de Raydán para trabajos de organización y digitalización de archivos, señalando la falta de evidencia de competencia entre oferentes.

Finalmente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó que la rendición de cuentas no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad, por lo que recomendó su rechazo, postura que fue finalmente acompañada por el pleno de la Junta Municipal.

Lo que dijo el jefe comunal

Por su parte, el intendente Rodríguez manifestó que este año, más que nunca, puso en regla toda la documentación y considera que se trata de una campaña sucia impulsada con la intención de desacreditar su figura en este año electoral.

Señaló que tiene un plazo de 30 días para presentar su descargo correspondiente y espera que quienes votaron por el rechazo actúen con objetividad.

Finalmente, afirmó tener conocimiento de que dirigentes colorados habrían bajado línea para rechazar su gestión con el objetivo de cortar toda posibilidad de que llegue a la Presidencia de la República, cargo al que aspira.