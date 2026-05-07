Acosta Ñu: dan el alta a adolescente tras exitoso trasplante cardíaco

La jefa del área de cardiología del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, la Dra. Nancy Garay, informó que el paciente Esteban Benegas ya se encuentra en condiciones de retornar a su comunidad. El adolescente superó un complejo proceso médico que incluyó terapia intensiva, asistencia ventricular mecánica y, posteriormente, un trasplante de corazón que se realizó el 30 de marzo, resaltó.

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La especialista explicó que el adolescente ingresó al centro asistencial con un cuadro grave de miocardiopatía dilatada en fase severa, enfermedad que comprometía seriamente su vida. Ante la delicada situación, el equipo médico decidió conectarlo a un corazón artificial e inscribirlo en lista de espera con prioridad cero para un trasplante cardíaco, que se realizó el 30 de marzo.

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“Hoy tenemos un resultado feliz porque el paciente ya está en condiciones de regresar a su comunidad. Fue un total éxito y estamos muy agradecidos con el equipo médico que acompañó todo este proceso”, expresó la especialista.

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Garay destacó el trabajo coordinado de los distintos equipos del hospital que participaron del procedimiento de alta complejidad. El área quirúrgica estuvo encabezada por el Dr. Marco Melgarejo, mientras que el seguimiento clínico del trasplante fue liderado por la Dra. Soledad Álvarez. En tanto, la Unidad de Cuidados Intensivos estuvo a cargo del Dr. Diego Gamarra.

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Por su parte, Melgarejo explicó que Esteban Benegas es el paciente número 14 conectado a un corazón artificial y el número 22 en recibir un trasplante cardíaco pediátrico en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Destacó que el hospital es el único centro del país que realiza este tipo de procedimientos.

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El médico mencionó que el órgano donado provino de Ciudad del Este lo que implicó un importante operativo logístico para trasladar el corazón hasta el hospital. El trasplante se concretó el pasado 30 de marzo.

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Tras la cirugía, el corazón trasplantado presentó debilidad inicial, por lo que el adolescente debió ser conectado temporalmente a un dispositivo ECMO, utilizado para brindar soporte cardíaco y respiratorio.

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“Luego de un esfuerzo gigantesco, hoy tenemos una satisfacción enorme que es muy difícil de describir con palabras”, manifestó el profesional.