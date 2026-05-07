Caaguazú: el 2° Encuentro Internacional de Escritores cierra mañana con un desfile y acto cultural

Las actividades arrancarán a las 07:30 en el histórico sitio de Ykua La Patria, donde se llevará a cabo el acto oficial de recordación, seguido del tradicional desfile cívico estudiantil, con participación de instituciones educativas y organizaciones locales.

Posteriormente, desde las 14:00, se realizará la clausura oficial del encuentro internacional en el Patio de Comidas “La Guaireña”, donde se prevén las palabras de despedida y agradecimiento por parte del presidente de la Academia Literaria Municipal (ALM).

Asimismo, se efectuará la entrega de certificados de participación a los escritores, poetas y artistas nacionales e internacionales que formaron parte de esta edición del encuentro cultural, que reunió a representantes de varios países de Sudamérica.

El cierre del evento contará, además, con presentaciones artísticas, música y baile, así como un almuerzo de despedida para los participantes e invitados especiales.

El encuentro internacional reunió durante tres días a referentes de la literatura y el arte provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, quienes compartieron actividades culturales, lanzamientos de libros, lecturas de poesía y visitas a instituciones educativas de la ciudad.