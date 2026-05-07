Indemnización para exsoldados del golpe de Estado: rechazan cientos de solicitudes

A través de sus redes, el Ministerio del Interior dio a conocer que dos grandes grupos de 417 y 324 soldados que solicitaron acceder a la indemnización por ser soldados de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989 no presentaron documentación que acredite su participación en el golpe que derrocó al dictador Alfredo Stroessner.

Según la resolución, se solicitó a la Policía Nacional informes detallados para identificar qué unidades conformaban el espacio físico estructural de la ex Policía de la Capital para ampliar las listas de quienes pudieron haber participado o estado expuestos en el enfrentamiento armado de esas fechas, en la defensa de dicho establecimiento.

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No tienen registros policiales certeros

Sin embargo, la Policía respondió que no se encontraron registros al respecto. “Al no tener datos de qué otras unidades hayan funcionado en el Cuartel Central de la Policía en el año 1989 (...) como es el caso de los citados en las planillas adjuntas (...) se puede concluir que los mismos no cumplen con el requisito previsto en el artículo 4 del decreto”, dice la resolución.

Dicho artículo establece que los beneficiarios son quienes tuvieron exposición directa y prestaron servicios en el Palacio de Gobierno, la ex Policía de la Capital.

Bajo ese argumento, el Ministerio rechazó las solicitudes de 741 interesados en acceder a la indemnización. La resolución está firmada por el ministro del Interior, Enrique Riera.

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Vea las listas completas adjuntas en la resolución:

Soldados ya hablaban de imposibilidad de cumplimiento

En protestas realizadas el año pasado, los exsoldados ya señalaban que en la reglamentación incluyeron como requisito la presentación de documentos que no existen en ningún archivo nacional.

“No puede ser aplicado, no tenemos un requisito que piden. No hay documentos o archivos generados antes, durante y después del golpe de Estado. En las instituciones esos archivos no existen”, indicó en su momento el vocero Teófilo Mereles.