Exsoldados del 89′ afirman que reglamentación de ley es imposible de cumplir

Excombatientes del 89′ volvieron a movilizarse en el microcentro de Asunción este martes. Exigen el pago de las indemnizaciones aprobadas por ley y señalan que ahora el problema es que la reglamentación aprobada les exige un documento que no existe.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 08:10
Exsoldados del 89 protestan este martes en el centro de Asunción.
Exsoldados del 89 protestan este martes en el centro de Asunción.

Los excombatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, que marcó el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, se movilizan este martes en la capital del país para exigir el pago de una indemnización establecida por la Ley 7.081.

El vocero, Teófilo Mereles, señaló que llevan más de dos años aguardando el pago de las indemnizaciones y que el Ministerio de Economía les aseguró que sí hay presupuesto. Con respecto a cuál es el problema con la reglamentación, indicó que incluyeron un requisito que es la presentación de documentos que no existen en ningún archivo nacional.

“No puede ser aplicado, no tenemos un requisito que piden. No hay documentos o archivos generados antes, durante y después del Golpe de Estado. En las instituciones esos archivos no existen”, indicó.

Agregó que los soldados de esa época solo tienen la baja como evidencia. “Nosotros creemos que la documentación que nos acredita es nuestra baja. Esto es lo que estamos queriendo subsanar, creo que el Ejecutivo es el único responsable. Archivo de esa época no existe, ellos no tienen y nosotros peor”, señaló.

Insistió en que les aseguraron que todo estaba listo y que el MEF les aseguró los fondos. “Pero los papeles no circulan”, lamentó en contacto con ABC TV.

¿Cuál sería el monto de la indemnización?

Los veteranos reclaman el pago de 750 jornales mínimos por persona, lo que equivale a G. 83.626.500. De acuerdo con el vocero del grupo, entre 1.700 y 2.000 excombatientes serían beneficiarios de la indemnización.

La ley que otorga este beneficio ya fue aprobada y reglamentada por el presidente Santiago Peña en septiembre del año pasado.

