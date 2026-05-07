Macrosomía fetal: detrás del asombro por los “bebés gigantes” en Paraguay

Paraguay ha registrado nacimientos que desafían la media estadística de 3,3 kg. Entre los casos más emblemáticos y recientes, el récord en Itapúa (2020) es el de Mateo Agustín, quien nació en el Hospital Regional de Encarnación con un peso de 6,570 kg, marcando uno de los registros más altos de la última década en el país.

Un caso histórico que sigue vigente en la memoria hospitalaria es el de Brígida Benítez, quien nació pesando 8 kg en el distrito de Edelira, departamento de Itapúa.

En Salto del Guairá (2023) se reportó el nacimiento de Lucas, un bebé de 5,5 kg, una cifra que ocurre en apenas 1 de cada 10.000 nacimientos.

A nivel global, el Libro Guinness de los Récords certifica como el mayor peso de la historia los 10,2 kg de un neonato en Italia (1955).

¿Qué es y por qué ocurre?

La macrosomía fetal se define formalmente cuando un recién nacido pesa más de 4 kilogramos, independientemente de su edad gestacional.

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Los especialistas señalan tres factores determinantes, entre ellos la diabetes gestacional, donde el exceso de glucosa materna estimula una sobreproducción de insulina en el feto, que actúa como una potente hormona de crecimiento.

También influyen la obesidad materna y los factores genéticos y postérmino. La estatura de los padres y los embarazos que superan las 42 semanas también contribuyen al aumento desmedido de peso.

Riesgos: más allá del asombro

Estos nacimientos no están exentos de peligro. La distocia de hombros —cuando el cuerpo del bebé queda atrapado tras salir la cabeza— es la complicación más temida, pudiendo causar fracturas o parálisis braquial.

Para la madre, los riesgos incluyen hemorragias posparto graves y desgarros extensos. Por ello, ante la sospecha de un peso superior a los 4,5 kg, la normativa clínica sugiere habitualmente programar una cesárea electiva para mitigar traumas mecánicos.

Cuidados y vigilancia neonatal

Un bebé macrosómico requiere atención especializada inmediata. Tras el corte del cordón, el riesgo principal es la hipoglucemia neonatal (caída brusca de azúcar), ya que su organismo deja de recibir el suministro de glucosa materna, pero mantiene niveles altos de insulina.

El control prenatal precoz —antes de las 12 semanas— es la herramienta más eficaz para detectar estas patologías a tiempo y asegurar que el “superbebé” tenga un desarrollo saludable tras el impacto inicial de su llegada.