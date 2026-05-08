Caaguazú cumple 181 años de fundación y celebró con un gran desfile cívico-estudiantil

Las primeras civilizaciones de la zona se habrían registrado en el año 1844, momento en que el entonces presidente de la República, Carlos Antonio López, ordenó la instalación de una pequeña base de guardia en un lugar denominado “Empalado”, con el fin de proteger la zona este del país ante un inminente ataque de los bandeirantes de Brasil.

Los militares asignados eran oriundos del departamento del Guairá, quienes se trasladaron con todas sus familias para asentarse en la zona. Ya en el año 1845, el lugar fue poblándose rápidamente y se fundó el sitio como “Ka’a Guasu”, que literalmente significa “bosque grande”, atendiendo a que la zona era una enorme selva prácticamente impenetrable.

Ya en el año 1982 fue elevada a la categoría de distrito y, desde entonces, se encuentra en constante desarrollo, convirtiéndose en una de las ciudades más pobladas y de mayor crecimiento económico de los últimos años.

La localidad se convirtió en la “ciudad madre” de la zona este del departamento, atendiendo a que muchas otras localidades, como Juan Manuel Frutos, Repatriación y J. Eulogio Estigarribia, fueron desprendiéndose de la misma para crear nuevas zonas urbanas. Actualmente cuenta con una extensión de 977,64 km² y 130.000 habitantes.

El intendente de esta ciudad, José Ríos (PLRA), manifestó que la ciudad está viviendo un proceso de desarrollo significativo y que se erige como un polo de desarrollo económico del país. Indicó que el distrito se está convirtiendo en una ciudad industrial, atendiendo a que varias fábricas de diferentes rubros se están instalando en la zona y generando empleos para la comunidad.

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En contrapartida, señaló que el municipio está invirtiendo en desarrollo vial con la construcción de 1.700 cuadras de empedrado y 170 cuadras de asfaltado, a lo que se sumarán otras 100 cuadras de camino asfaltado para el distrito. Indicó que a esto también se suma el trabajo mancomunado con las comisiones vecinales, con lo que se han logrado importantes avances en los barrios y zonas rurales del distrito.

En cuanto a educación, el distrito cuenta con 280 instituciones educativas públicas y privadas, además de la instalación de varias facultades de universidades públicas y privadas que están formando cada año profesionales en varios rubros para el país.

Por último, dijo que Caaguazú es una ciudad con gran potencial de crecimiento, que de a poco se va posicionando como un motor económico de la región Oriental y que, en un futuro no muy lejano, dará mucho de qué hablar en el país.

Datos del distrito

Nombre: Caaguazú (antiguamente Ka’a Guasu), que deriva de Ka’aguy guasu (Bosque Grande)

Ubicación: departamento de Caaguazú, a unos 45 km de la capital departamental, Coronel Oviedo, y a unos 180 km de la capital del país, Asunción

Fundación: 8 de mayo de 1845, y el 7 de junio de 1882 fue reconocido como el municipio de Caaguazú

Intendente: 2021–2026 José Ríos (PLRA)

Superficie territorial: 977,64 km²

Población: 130.000 habitantes, según el INE

Actividad económica: maderera, comercial, industrial y producción rural

Presupuesto municipal anual: G. 32.000 millones

Patrona: Inmaculada Concepción de María