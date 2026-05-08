Centurión inspeccionó obras en Pilar y prometió la continuidad de proyectos clave en Ñeembucú

Durante su recorrido por el sector de obras, la secretaria de Estado señaló a este medio que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene abiertos varios frentes de trabajo en el departamento, tanto en materia de protección costera como de conectividad vial.

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Uno de los puntos centrales de la visita fue la defensa costera de Pilar, en donde actualmente se desarrollan los trabajos de las fases B y C.

Claudia Centurión afirmó que las obras correspondientes a dichas fases avanzarán sin pausas. La continuidad de estos trabajos es observada con atención en la capital departamental, donde históricamente las crecidas del río Paraguay y los eventos climáticos extremos generan preocupación entre los pobladores.

La ministra también se refirió a la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), indicando que los trabajos en ese sector serán reactivados en breve. Aseguró que ya se presentaron todos los documentos requeridos por la Municipalidad de Pilar.

En relación con la ciudad de Alberdi, explicó que el MOPC también ejecuta tareas vinculadas a la defensa costera ante el anuncio de un eventual impacto del fenómeno El Niño. Señaló que se busca fortalecer la capacidad de respuesta de esa comunidad frente a posibles inundaciones.

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Ruta Pilar–Humaitá–Paso de Patria

Otro de los anuncios realizados durante su visita fue el avance del proyecto vial Pilar–Humaitá–Paso de Patria. Según manifestó, actualmente se encuentran en desarrollo los trabajos técnicos previos y adelantó que el inicio de las obras se daría en breve.

Se trata de una ruta considerada estratégica para mejorar la conexión del sur del departamento y potenciar la actividad productiva y turística.

Reiteró que será la segunda ruta de pavimento rígido (cemento) en Paraguay y tendrá una longitud de 60 kilómetros, con una inversión de 50 millones de dólares.

Ruta PY20

Sobre la pavimentación de la ruta PY20, que une la ciudad de Pilar con Yabebyry (Misiones) y que será financiada con cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Centurión aclaró que todavía quedan pendientes trámites administrativos.

Explicó que el proceso debe concluir primero en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes de ser remitido al Congreso Nacional para su aprobación.

La visita de la ministra se da en un escenario marcado por la expectativa de los pobladores de Ñeembucú, que aguardan avances concretos en obras consideradas esenciales para enfrentar riesgos climáticos, mejorar la circulación y reducir el histórico aislamiento de varias comunidades del departamento.