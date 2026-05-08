Ministro asegura que en módulo de máxima seguridad no se hallaron objetos prohibidos

El Ministerio de Justicia, con acompañamiento de la Policía Nacional, ejecutó este viernes el operativo denominado “Sigilo” en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.

Durante el procedimiento, donde fueron desplegados más de 100 agentes penitenciarios, 80 funcionarios administrativos y más de 50 efectivos de la Policía Nacional, se logró la incautación de dos teléfonos celulares, diversos elementos prohibidos y varias armas blancas de fabricación casera.

“Estamos estableciendo los controles correspondientes que se tienen que tener en estas penitenciarias. Minga Guazú tiene este módulo de máxima seguridad y siete módulos convencionales”, comentó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

Seguidamente, explicó que comenzaron a diagramar este procedimiento luego de recibir información de inteligencia.

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En otro momento, aclaró que en el módulo de máxima seguridad no se encontraron celulares, pero sí maquinitas de afeitar convencionales y eléctricas. “Son elementos que pueden presentar algún peligro para el personal penitenciario”, comentó.

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El 17 de marzo pasado se llevó a cabo un operativo similar en el mismo centro penitenciario y permitió la incautación de cables, un teléfono celular y varios objetos punzantes.

En esa ocasión, además, se dispuso el aislamiento de tres personas privadas de libertad y la apertura de sumarios administrativos en dos celdas.