Nuevo obispo de Concepción y Amambay es cercano a la gente, asegura administrador diocesano

Luego de un año y cuatro meses, la diócesis de la Santísima Concepción, que comprende los departamentos de Concepción y Amambay, tiene un nuevo obispo. Mientras se aguardaba el nombramiento, la diócesis era administrada por el padre Julián Cristaldo, quien dijo que Cristino Ramos González es un sacerdote humilde y muy cercano a la gente.

“Es un sacerdote muy humilde y muy cercano a la gente, eso también contribuye para que el evangelio pueda crecer en la comunidad cristiana. Trabajó en diversas áreas pastorales, como la juventud por ejemplo”, sostuvo.

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Agregó que: “para mí la característica principal de un pastor es estar cerca de su pueblo, de su gente”, mencionó el padre Julián Cristaldo.

“La feligresía católica está de fiesta por este nombramiento. Es una grata noticia que el papa León XIV nos ha dado a la iglesia del Paraguay, celebramos esta dicha, es un acontecimiento muy importante”, señaló.

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El Pbro Cristino Ramos González es el sexto obispo nombrado en la diócesis de Concepción, antes estuvieron el monseñor Emilio Sosa Gaona, luego Aníbal Maricevich, después Juan Bautista Gavilán, Zacarías Ortíz y hasta febrero de 2025, Miguel Ángel Cabello Almada, actual obispo de Villarrica.

La zona<b> </b>

La diócesis donde el nuevo obispo trabajará abarca los departamentos de Concepción y Amambay, donde por ejemplo se tienen comunidades muy carenciadas en distintas áreas, como el de Paso Barreto que es considerado el distrito más pobre del país.

Muchas comunidades ribereñas del río Paraguay tienen dificultad para el acceso a servicios básicos.

En tanto, en estas zonas se tienen cultivos de marihuana, tráfico de cocaína, casos de sicariatos, personas que han sido secuestradas desde hace varios años y nada se sabe de ellas, entre otros.