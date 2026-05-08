Nacionales
08 de mayo de 2026 a la - 11:20

Nuevo obispo de Concepción y Amambay es cercano a la gente, asegura administrador diocesano

Edificio colonial amarillo del Obispado con balcones de hierro, rodeado de coches estacionados en un ambiente tranquilo.
La sede del obispado de Concepción se encuentra en pleno centro de la capital del primer departamento. Aldo Rojas

El administrador diocesano, presbítero Julián Cristaldo, dijo que el nuevo obispo de la diócesis de Concepción y Amambay, Pbro. Cristino Ramos González, es muy cercano a la gente. Mencionó que la idiosincrasia de la zona es similar a la de San Pedro donde el nuevo obispo trabaja hace varios años. Por ahora no se tiene fecha ni lugar de la consagración episcopal.

Por Aldo Rojas

Luego de un año y cuatro meses, la diócesis de la Santísima Concepción, que comprende los departamentos de Concepción y Amambay, tiene un nuevo obispo. Mientras se aguardaba el nombramiento, la diócesis era administrada por el padre Julián Cristaldo, quien dijo que Cristino Ramos González es un sacerdote humilde y muy cercano a la gente.

Cristino Ramos González habla desde un atril en una celebración religiosa.
El Pbro. Cristino Ramos González fue nombrado Obispo de Concepción.

“Es un sacerdote muy humilde y muy cercano a la gente, eso también contribuye para que el evangelio pueda crecer en la comunidad cristiana. Trabajó en diversas áreas pastorales, como la juventud por ejemplo”, sostuvo.

Lea más: El papa León XIV nombra al nuevo obispo de Concepción

Agregó que: “para mí la característica principal de un pastor es estar cerca de su pueblo, de su gente”, mencionó el padre Julián Cristaldo.

“La feligresía católica está de fiesta por este nombramiento. Es una grata noticia que el papa León XIV nos ha dado a la iglesia del Paraguay, celebramos esta dicha, es un acontecimiento muy importante”, señaló.

Hombre con cabello corto y suéter gris da declaraciones frente a un micrófono de ABC Color en una oficina.
El padre Julián Cristaldo, administrador diocesano de Concepción.

El Pbro Cristino Ramos González es el sexto obispo nombrado en la diócesis de Concepción, antes estuvieron el monseñor Emilio Sosa Gaona, luego Aníbal Maricevich, después Juan Bautista Gavilán, Zacarías Ortíz y hasta febrero de 2025, Miguel Ángel Cabello Almada, actual obispo de Villarrica.

La zona<b> </b>

La diócesis donde el nuevo obispo trabajará abarca los departamentos de Concepción y Amambay, donde por ejemplo se tienen comunidades muy carenciadas en distintas áreas, como el de Paso Barreto que es considerado el distrito más pobre del país.

Muchas comunidades ribereñas del río Paraguay tienen dificultad para el acceso a servicios básicos.

En tanto, en estas zonas se tienen cultivos de marihuana, tráfico de cocaína, casos de sicariatos, personas que han sido secuestradas desde hace varios años y nada se sabe de ellas, entre otros.