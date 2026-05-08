Río Paraguay: Importante ascenso en Asunción y repunte clave en puertos del sur

La tendencia alcista del río Paraguay se consolida esta mañana en el principal puerto del país. Según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el nivel del río en Asunción amaneció con un incremento de 7 centímetros, situándose en una altura de 3,18 metros.

Este repunte es parte de un proceso de recuperación que comenzó a cobrar fuerza hace exactamente dos semanas. El punto de inflexión se registró el pasado 24 de abril, cuando el hidrómetro marcaba apenas 2,50 metros.

Desde esa fecha hasta hoy, el río Paraguay ha experimentado un ascenso total de 68 centímetros en el puerto capitalino.

La nota destacada del día se registra en Humaitá, donde el río experimentó un salto de 12 centímetros, el más importante de la jornada, alcanzando una altura de 3,32 metros. Le siguen en importancia el repunte en Rosario, con un aumento de 6 centímetros (llegando a 3,26 m) y el puerto de Villeta, que subió 5 centímetros para situarse en los 3,60 metros.

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En la zona de Alberdi, el nivel continúa siendo uno de los más altos de la región con 4,98 metros, tras sumar otros 4 centímetros. Similar incremento se observó en Ita Enramada y Puerto Antequera, que crecieron 4 centímetros respectivamente, alcanzando marcas de 3,64 m y 3,07 m.

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Por su parte, Vallemí registró una leve mejoría de 3 centímetros, ubicándose hoy en los 3,10 metros.

A diferencia del dinamismo en el sur, los puertos ubicados en la zona norte han mostrado nulo movimiento. Tanto Fuerte Olimpo (3,98 m) como Bahía Negra (3,83 m) amanecieron con 0 centímetros de variación.

La nota negativa de la jornada se dio en Concepción, el único punto de control que reportó una retracción. El río en la “Perla del Norte” bajó 1 centímetro, quedando en una cota de 3,06 metros.