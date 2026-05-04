Nacionales
04 de mayo de 2026 a la - 10:59

Concepción: nivel del río Paraguay aumenta y llega a 3,07 metros

Barco azul atracado en un muelle deteriorado junto al río Paraguay en un ambiente natural y nublado.
Los barcos atracan cada vez más cerca del muelle del río Paraguay, en la zona de Concepción, debido al aumento del nivel del agua.Aldo Rojas

El nivel del río Paraguay en la zona de Concepción empezó aumentar considerablemente desde el 16 de abril cuando subió 13 centímetros en 24 horas. Por ahora no se reportan inundaciones de viviendas y hoy la marca llegó a 3,07 metros, considerada normal porque no afecta a la navegación y a las poblaciones ribereñas.

Por Aldo Rojas

De acuerdo a los registros proporcionados por la Prefectura Naval Zona Concepción, el 5 de abril último, la marca del río Paraguay frente al puerto local fue de 1,83 metros. Al día siguiente, el 6 de abril subió 2 centímetros, en tanto que el 9 de abril llegó a 1,87 metros.

El 10 de abril bajó 2 centímetros, es decir que ese día marcó 1,84 metros, para el 14 de abril ya se registró un nuevo aumentó en el nivel dejando la marca en 1,92 metros. Pero el gran incremento del nivel del río Paraguay en esta parte, fue el 16 abril pasado cuando subió 13 centímetros en 24 horas, dejando una marca de 2,10 metros.

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Según los registros, también subió 13 centímetros, en 24 horas, el 28 de abril último, llegando a 2,82 metros. Al día siguiente, el 29 de abril, aumentó 11 centímetros marcando 2,93 metros y hoy aumentó 2 centímetros con relación a ayer, dejando el nivel del río actualmente en 3,07 metros.

Bote de madera sobre la orilla del río Paraguay, rodeado de vegetación y un paisaje acuático nublado.
Por ahora el aumento del nivel del río Paraguay en la zona de Concepción no afecta a las poblaciones ribereñas.

Sin inundaciones y navegación normal

Según el prefecto naval de la zona Concepción, capitán de corbeta Emigdio Martín Zayas, hasta ahora no se han reportado personas afectadas por la crecida del río Paraguay. Asimismo explicó que la navegación se da sin complicaciones porque hay agua en todos los cauces hídricos.

Emigdio Zayas con camiseta blanca y gorra de la Armada Paraguaya, sosteniendo un micrófono frente al río y embarcaciones amarradas.
Capitán de Corbeta Emigdio Martín Zayas, prefecto zona de Concepción.

Agregó que si continúa aumentando el nivel del río, próximamente las grandes embarcaciones pasarán nuevamente frente al puerto local. Actualmente lo hacen por una zona denominada riacho Negro donde el calado es mayor.