Concepción: nivel del río Paraguay aumenta y llega a 3,07 metros

De acuerdo a los registros proporcionados por la Prefectura Naval Zona Concepción, el 5 de abril último, la marca del río Paraguay frente al puerto local fue de 1,83 metros. Al día siguiente, el 6 de abril subió 2 centímetros, en tanto que el 9 de abril llegó a 1,87 metros.

El 10 de abril bajó 2 centímetros, es decir que ese día marcó 1,84 metros, para el 14 de abril ya se registró un nuevo aumentó en el nivel dejando la marca en 1,92 metros. Pero el gran incremento del nivel del río Paraguay en esta parte, fue el 16 abril pasado cuando subió 13 centímetros en 24 horas, dejando una marca de 2,10 metros.

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Según los registros, también subió 13 centímetros, en 24 horas, el 28 de abril último, llegando a 2,82 metros. Al día siguiente, el 29 de abril, aumentó 11 centímetros marcando 2,93 metros y hoy aumentó 2 centímetros con relación a ayer, dejando el nivel del río actualmente en 3,07 metros.

Sin inundaciones y navegación normal

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Según el prefecto naval de la zona Concepción, capitán de corbeta Emigdio Martín Zayas, hasta ahora no se han reportado personas afectadas por la crecida del río Paraguay. Asimismo explicó que la navegación se da sin complicaciones porque hay agua en todos los cauces hídricos.

Agregó que si continúa aumentando el nivel del río, próximamente las grandes embarcaciones pasarán nuevamente frente al puerto local. Actualmente lo hacen por una zona denominada riacho Negro donde el calado es mayor.