El río Paraguay consolida su recuperación

El río Paraguay continúa registrando una tendencia positiva en gran parte de su curso, trayendo alivio a los sectores de navegación y logística.

El comportamiento de las aguas en el puerto de Asunción es el principal indicador de esta recuperación. Desde el pasado 25 de abril, cuando el hidrómetro marcaba apenas 2,54 metros de altura, el nivel ha venido en alza constante.

Al cierre del reporte de hoy, la capital registró una altura de 3,20 metros, tras una subida diaria de 2 centímetros. Esta cifra aleja considerablemente al río de su mínimo histórico de -1,61 metros alcanzado el 2 de noviembre de 2024.

La tendencia creciente se replica en la mayoría de las localidades situadas aguas abajo de la capital. En Humaitá, el río experimentó el crecimiento más pronunciado de la jornada con un salto de 8 centímetros, situándose en los 3,40 metros.

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Por su parte, Alberdi alcanzó los 5,01 metros (+3 cm) y Pilar se ubicó en 4,72 metros (+2 cm).

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En la zona central, localidades como Villeta (3,63 metros), Ita Enramada (3,66 metros) y Rosario (3,27 metros) también reportaron leves mejorías, manteniendo la estabilidad del canal para el transporte de carga.

Con señales de alerta

A diferencia del centro y sur, la cuenca alta muestra señales de alerta. El dato más llamativo de la jornada proviene de Fuerte Olimpo, donde se registró un descenso abrupto de 90 centímetros, dejando el nivel en 3,08 metros.

Este comportamiento irregular también se observó en Vallemí y Bahía Negra, con descensos de 2 cm y 1 cm respectivamente.

No obstante, Concepción se mantiene en sintonía con el sur, logrando un aumento de 4 centímetros para posicionarse en los 3,10 metros.

Este repunte generalizado en el tramo medio y bajo del río representa una noticia positiva para la economía nacional, considerando que el río Paraguay es la principal vía de salida para las exportaciones del país.