¿Quién canceló el desfile militar y por qué? Esto revela el ministro de Defensa

Las celebraciones por el aniversario 215 de la Independencia Nacional no contarán este año con el tradicional desfile militar en Asunción. La decisión de limitar la participación de las fuerzas de seguridad en ceremonias protocolares y acompañamientos solemnes, dejando de lado la habitual marcha multitudinaria, generó cuestionamientos y sorpresa en distintos sectores.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) emitió ayer un comunicado en el que desligó de la determinación a la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, quien encabeza la comisión coordinadora de las actividades oficiales.

Según el MDN, el desfile fue cancelado para que el personal militar pueda concentrarse en las tareas de búsqueda de personas secuestradas.

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Suspensión de desfile militar responde a razones operativas

“El desfile no se hace por una cuestión operativa. Hay tareas que no podemos postergar ni suspender”, remarcó esta mañana el ministro de Defensa, Óscar González.

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El secretario de Estado explicó que los comandantes militares recomendaron la suspensión tras evaluar las necesidades operativas de las fuerzas. Como ejemplo, mencionó que solo el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) mantiene actualmente 900 efectivos desplegados, quienes además requieren relevos permanentes.

“No podemos disminuir nuestra capacidad operativa ni de inteligencia para buscar a los secuestrados y eso iba a ocurrir. No es que estemos jugando con el aprecio de la gente, queremos precautelar y ser útiles para la sociedad”, mencionó.

Gobierno niega motivaciones políticas

El ministro insistió en que la cancelación del desfile militar no fue una decisión de la ministra de Cultura, sino una medida adoptada directamente por el Poder Ejecutivo tras recibir recomendaciones del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares.

“El presidente (Santiago Peña) decidió con base al planeamiento y asesoramiento que le da el alto mando militar. No es una decisión política del presidente, él entendió porque se le explicó cuáles serían las dificultades y sopesó eso. Es una decisión del presidente escuchando las sugerencias de las fuerzas militares, con las que estoy de acuerdo”, mencionó.

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Despliegue militar también es un acto patriótico

González justificó la determinación al señalar que garantizar la seguridad y presencia del Estado en el territorio nacional también constituye una acción patriótica.

“También es patriotismo que ninguna parte del territorio carezca de la capacidad soberana del Estado y es eso lo que estamos haciendo ahora con el despliegue en toda la Región Oriental”, declaró.

Asimismo, rechazó que exista falta de voluntad de las Fuerzas Militares para participar de los festejos. “Somos los primeros que queremos desfilar”, afirmó, al tiempo de señalar que en algunas zonas del interior del país sí se realizarán desfiles donde no existan inconvenientes logísticos.

En relación con los cuestionamientos expresados por la familia de Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), González sostuvo que la búsqueda de los desaparecidos siempre fue una prioridad para el Gobierno y aseguró que este año los esfuerzos operativos fueron reforzados.