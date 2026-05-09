Madre de Edelio Morínigo: “hijo, estés donde estés, felicidades”

La casa de los padres del policía, ubicada en la comunidad denominada Lucero Cue, distrito de Arroyito, fue el lugar donde el cura párroco de Belén, Lidio Roa celebró la misa. El sacerdote dijo a la familia del agente, en su homilía que sigan teniendo esperanza en encontrar a Edelio.

A pesar de la baja temperatura y la lluvia que por momentos se tuvo en esa zona del departamento de Concepción, los vecinos y familiares del suboficial de policía participaron de las recordaciones.

Luego de la misa la madre del uniformado secuestrado hace 11 años y 10 meses, Obdulia Florenciano, dijo que día a día recuerda a su hijo a quien considera un mártir de la Policía Nacional. Agregó que recuerda lo cariñoso que era su hijo a quien le gustaba festejar su cumpleaños.

“Hoy me desperté y le dije estés donde estés te pido que me abraces. Estés donde estés, felicidades”, sostuvo emocionada.

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También expresó que recuerda aquel último cumpleaños que Edelio pasó con su familia, fue en el año 2014. “Era muy cariñoso, su recurso está intacto en mí”, señaló.

Sobre la búsqueda que han realizado para dar con su hijo, rememoró que fueron en 8 ocasiones a distintos lugares donde realizaron excavaciones, pero sin éxito. También aeguró que seguirá luchando hasta encontrar a Edelio.

Acompañamiento y búsqueda

Por su parte el comandante de la Policía Nacional, comisario general director César Silguero, mencionó que siempre están acompañando a la familia del personal policial secuestrado.

Mencionó además que equipo de penetración de suelo, adquirido recientemente, se encuentra en la zona para poder operar y así ayudar a la localización de los tres secuestrados.

Además del comandante participaron de la actividad en Arroyito, el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general director Feliciano Martínez, el jefe de estado mayor del CODI, coronel Luís Alberto López, el viceministro de seguridad interna Carlos Benítez, la gobernadora de Concepción, Liz Meza, entre otros.